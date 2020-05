Eindelijk: Netflix weer kijken in 4k-kwaliteit

Het heeft even geduurd, maar binnenkort kun je weer genieten van Netflix in 4k-kwaliteit. Dit moet je weten.

Al dat streamen door thuiszittende mensen vanwege de corona pandemie trekt aan het Europese internet. En daarom draaide Netflix de kwaliteits-kraan op verzoek van Europese overheden naar beneden. Door minder bandbreedte te gebruiken kon voorkomen worden dat essentiële internet connecties kwamen uit te vallen.

Het is inmiddels alweer een paar maanden geleden dat Netflix deze maatregel met betrekking tot de kwaliteit nam. Inmiddels is het zo dat de kwaliteit langzaam maar zeker weer terug naar normaal gaat. Dat merkten abonnees in onder meer Denemarken, Duitsland en Noorwegen op.

Netflix heeft tegenover FlatpanelsHD bevestigd dat er inderdaad wordt gekeken om de capaciteit van de kwaliteit weer terug te brengen. Het is echter niet bekendgemaakt welke landen weer toegang hebben tot de hoogste kwaliteit streaming.

Vooral mensen met een 4k, of zelfs een 8k-televisie waren de gebeten hond door de maatregelen. Wie een 1080p televisie heeft zal niets gemerkt hebben van de maatregelen van Netflix. De Amerikaanse streamingdienst neemt een groot gedeelte van de Europese bandbreedte voor zijn rekening. Tegenover The Verge maakte het bedrijf in maart bekend dat het verkeer van Netflix goed is voor zo’n 25 procent van het Europes internetnetwerk.