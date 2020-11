Eindelijk OxygenOS 10.0.1 voor OnePlus 5 en 5T - Apparata

OnePlus heeft OxygenOS stabiel gekregen met versie 10.0.1 op de 5 en 5T en dat betekent dat de uitrol van de update is hervat.

Het heeft een paar maanden geduurd. Sterker nog, misschien was je het alweer vergeten. Eerder dit jaar was OnePlus begonnen met het uitrollen van OxygenOS 10 op de 5 en 5T. Al kort na de uitrol werd het gehele proces stopgezet. Wat bleek nu, deze versie van Android 10 draaide totaal niet stabiel op de smartphones. Om te voorkomen dat OnePlus 5 en 5T eigenaren met de gebakken peren zouden zitten werd alles stilgelegd.

We zijn nu een aantal maanden verder en eindelijk komt OnePlus weer met goed nieuws. Op het forum van het merk laat OnePlus weten dat de uitrol van OxygenOS 10.0.1 voor de 5 en 5T is hervat. Diegenen die nog met een onstabiele smartphone zitten moeten geduld hebben. De uitrol verloopt in stapjes en is niet voor iedereen tegelijk zichtbaar.

In de changelog zegt OnePlus dat het systeem stabieler is geworden. Verder is het noemenswaardig dat elektronische stabilisatie wordt geïntroduceerd met OxygenOS 10.0.1 voor de OnePlus 5 en 5T. Een aardige bijkomstigheid voor de smartphone die toch al een paar jaar oud is. Daarnaast vraagt OnePlus aan de community of ze feedback kunnen geven om problemen met toekomstige updates zoveel mogelijk voor te zijn.