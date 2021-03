Eindelijk Poco F1 opvolger of sluwe branding? (teaser) - Apparata

Na eindeloze speculatie kondigt Poco nu eindelijk officieel een opvolger van de legendarische F1 aan, maar wat kunnen we dan verwachten?

De Poco F1 gaf een nieuwe definitie aan de term ‘flagship killer’. Maar na die plotselinge topper ging het Chinese submerk van Xiaomi alleen maar kopieën en inspiratieloze re-brands uitbrengen. Begin dit jaar leek daar eindelijk verandering in te komen met de verwijzing naar de Poco F2. In een officiële brief ontkracht het merk zelf die naam weer, maar teaset wel eindelijk een officiële opvolger van de F1.

Poco teaset opvolger F1?

In een open brief aan alle fans (via AndroidAuthority) schrijft Poco een heel verhaal over de geschiedenis van het merk. Uiteraard staat hun ‘claim to fame’ in de spotlight; het merk noemt de navolging van de Poco F1 een “#cult” en beschrijft het toestel als “een absurde performance tot prijs-ratio”.

De brief gaat verder met meer lofzang voor de F1, waarbij het Chinese merk beweert dat er sinds de release nog geen enkele smartphone met een betere prijs/specs-verhouding is uitgekomen. Tot slot komt er dan eindelijk een schriftelijke bevestiging van een Poco F1 opvolger.

Als we het vandaag de dag hebben over een smartphone als de F1, dan zegt iedereen dat we gek zijn en dat het onmogelijk is. Daarop antwoorden we: ‘precies!’ Daarom kan deze saga herhaald worden. Het moet herhaald worden. Alleen een Poco kan tenslotte een Poco verslaan. Het enige verschil is dat het toestel geen F-naam zal krijgen, maar wel de F-roem. Poco in een open brief naar fans

Poco belooft dus een opvolger voor de legendarische smartphone. Wat we dan mogen verwachten blijft helaas een beetje in het midden. Zoals uit het in de intro gelinkte artikel blijkt, brengt Poco eigenlijk alleen maar rebranded Redmi smartphones uit. Dus het stukje ‘geen F-naam’, zou kunnen refereren naar weer een serie gekopieerde smartphones.

Uiteindelijk maakt dat voor fans overigens ongetwijfeld niets uit; een opvolger van de Poco F1 is welkom onder welke naam dan ook. Met die filosofie is de brief van het merk in elk geval goed nieuws. Na allerlei subtiele teasers en twijfelachtige berichten, is het nu officieel: er komt een volgende Poco F1.

