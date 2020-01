Eindelijk sloopt Instagram deze nutteloze knop

Niemand die je er blij mee maakt.





Instagram lanceerde in 2018 Instagram TV. Een nieuw videoplatform van het Amerikaanse sociale netwerk. Gebruikers van Insta kunnen er terecht om langere video’s te bekijken van de mensen die ze volgen. Mits ze ook iets doen met Instagram TV natuurlijk. Het moest ook een concurrent van YouTube worden. Dat laatste is niet helemaal gelukt. Al is het alleen maar omdat Instagram TV lang niet zo prettig werkt als YouTube.

Hoelang blijft Instagram het nog proberen met het in 2018 gelanceerde platform? Dat is nog maar de vraag. Het sociale platform heeft bekendgemaakt een nogal irritante knop uit de Instagram-app te gaan slopen. Op het thuisscherm van de Instagram-app had de dienst rechtsbovenin een groot IGTV-logo gestopt. Het bedrijf heeft echter gemerkt dat er weinig gebruik werd gemaakt van deze snelkoppeling.

Tegenover TechCrunch heeft een woordvoerder van Instagram uitleg gegeven. Het bedrijf stelt dat IGTV content voornamelijk gevonden wordt via de Ontdek-pagina van de app of via previews in de tijdlijn. Dan is er ook nog het feit dat IGTV een eigen app heeft waar mensen bewust op zoek gaan naar IGTV content.

Daarmee lijkt IGTV nog niet te zijn opgegeven door Instagram, maar ze kiezen wel voor een andere pak.