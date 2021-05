Eindelijk, SpaceX Starship SN15 weet te landen zonder explosie! - Apparata

SpaceX heeft het eindelijk voor elkaar gekregen om een Starship SN15 raket te landen landen zonder dat deze verandert in een vuurbal.

Een raket dat op eigen kracht kan landen. Dat is de toekomst. Bij SpaceX testen ze al een behoorlijke tijd met deze technologie. Helaas meerdere keren zonder succes. Elke keer was het heel dichtbij. De laatste keer was de raket succesvol geland, maar explodeerde het ding alsnog enkele seconden na landing. Dat is verleden tijd. Het is SpaceX gelukt om een Starship SN15 succesvol op eigen kracht te laten landen!

Dat is natuurlijk groot nieuws voor het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Woensdagmiddag, lokale tijd, vertrok de raket vanaf het platform in de Amerikaanse staat Texas. Kort daarna maakte het prototype de landing. Ongetwijfeld hadden velen verwacht dat er een explosie zou volgen. Het ging immers zo vaak mis. Niets van dit alles. De raket bleef heel en de landing was een succes. Alles was live te volgen via een livestream op het internet.

Het is een grote stap voor SpaceX en de ruimtevaart. Op deze manier kunnen raketten voor meerdere missies worden gebruikt. Een stuk duurzamer dan eenmalige missie, waarna de raket niet meer gebruikt kan worden. Check de succesvolle landing van de Starship SN15 in de video hieronder.