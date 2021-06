Eindelijk! WhatsApp gebruiken op meerdere apparaten - Apparata

Een functie waar we al jaren op wachten zal eindelijk werkelijkheid worden. WhatsApp gebruiken op meerdere apparaten!

Het is toch wel een behoorlijk puntje van ergernis. WhatsApp is alleen te gebruiken op je smartphone, gekoppeld aan je telefoonnummer. Het is mogelijk om bijvoorbeeld WhatsApp via een applicatie op je desktop te gebruiken, maar je smartphone moet dan wel in de buurt zijn. De toepassingen los van elkaar gebruik is er niet bij.

WhatsApp op meerdere apparaten bevestigd

En daar komt binnenkort verandering in. Eindelijk kunnen we wel zeggen. WABetaInfo heeft in een interview met Facebook CEO Mark Zuckerberg en WhatsApp baas Will Cathcart interessante info te horen gekregen. WhatsApp werkt aan een functie waardoor het mogelijk is de app te gebruiken op vier verschillende apparaten. Ook komt WhatsApp met een eigen applicatie voor op de iPad ter sprake in het interview.

Dat betekent ook dat je WhatsApp straks kunt gebruiken op meerdere smartphones. Het is echt een stand alone feature, waarbij jouw hoofd-smartphone met WhatsApp niet langer in de buurt hoeft te zijn van het andere apparaat waar je de app op wilt gebruiken.

De komende maanden kunnen we een publieke beta verwachten. Als alles goed is bevonden volgt de uitrol. Naast deze belangrijke nieuwe functie, zijn er ook nog wat kleine updates in de planning voor WhatsApp. Al met al ziet het er goed uit voor de populaire berichtendienst.