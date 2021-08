Eindelijk WhatsApp historie wisselen tussen iOS en Android

Je hoeft niet bang te zijn dat je WhatsApp historie verloren gaat als je wisselt van iOS naar Android en vice versa.

Als je heel gehecht bent aan je chatgeschiedenis op WhatsApp, dan wil je niet dat dit zomaar verloren gaat. En er zijn zat redenen te bedenken waarom je de historie zou willen bewaren. Gesprekken met iemand die niet meer leeft, het eerste gesprek met je huidige liefde en ga zo maar door. Helaas was er geen mogelijk om je WhatsApp historie te wisselen tussen iOS en Android. Daar komt nu verandering in.

Als je een iPhone hebt gekocht en je komt van Android of andersom, dan kun je straks je WhatsApp historie gewoon importeren. De berichtendienst heeft tegenover Engadget aangegeven waarom dit zoveel jaren heeft geduurd. Het was niet even simpel een paar knoppen omzetten. Om de beveiligde chats over te kunnen zetten was er medewerking nodig van beide OS’en. Ook ontwikkelaars moesten aan de slag om dit mogelijk te kunnen maken. Het is niet bekend of Apple daadwerkelijk heeft meegewerkt aan dit project, het bedrijf zegt er zelf niets over.

De aankondiging van WhatsApp werd gedaan op het event Galaxy Unpacked. De eerste smartphones die met dit nieuwe systeem aan de slag kunnen gaan zijn afkomstig van Samsung. Dat is prima, want het merk is sterk vertegenwoordigd in Nederland als het gaat om Android smartphones.