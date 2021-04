Eindelijk zijn games op PlayStation Now wél mooi - Apparata

Het is nog niet het beste wat er is, maar PlayStation Now heeft een nieuwe stap gezet als het gaat om de kwaliteit van games.

Gamen via streaming klinkt natuurlijk erg makkelijk, maar er zijn ook limieten waar je tegenaan loopt. Eigenlijk is Google Stadia tot op heden één van de weinige diensten die vrijwel alle aspecten van game streaming onder controle heeft. Zo kun je zelfs in 4k gamen bij Stadia.

PlayStation Now games naar 1080p

PlayStation Now, een dienst die echt al een tijdje bestaat, heeft dit niet. Het zal voor veel gamers dan ook een reden zijn geweest om niet een abonnement voor deze dienst af te sluiten. Sony komt eindelijk met beterschap. Want waar games in PlayStation Now helaas tot dusver gelimiteerd waren tot een kwaliteit van 720p, komt Sony eindelijk met 1080p ondersteuning.

De ondersteuning voor 1080p zal de komende weken per regio worden uitgerold. Het gaat hier om de Verenigde Staten, Canada, Japan en Europa. Er is overigens geen garantie dat je straks elke game in 1080p kunt spelen. Sony lijkt erop te hinten dat sommige games wel in Full HD gespeeld kunnen worden en andere games slechts nog steeds in HD. Dat is even afwachten dus. Hoe dan ook is het een stap in de goede richting, nietwaar?