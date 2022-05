Eindelijke grote bestanden versturen via WhatsApp

Geen gedoe meer dat je filmpje te groot is om te versturen. Grote bestanden kun je gewoon gaan verzenden via WhatsApp.

Vroeger was een harde schijf van 40 GB nog indrukwekkend. Vandaag de dag draai jij je hand niet om voor 1 of 2 TB. De ontwikkelingen gaan wat dat betreft razendsnel. Het is dan ook belangrijk dat diensten meebewegen met die ontwikkelingen. WhatsApp liep wat achter, maar komt met een update met de broodnodige verbeteringen.

Als jij een bestand wil versturen via de dienst heb je ongetwijfeld de melding gekregen dat het te groot is. Dat komt omdat de berichtendienst werkt met een bestandslimiet van 100 MB. Dat is niet indrukwekkend veel anno 2022. Met je moderne smartphone maak je eenvoudig honderden MB’s aan materiaal met een kort filmpje. Dankzij filmen in 4k en 60 fps bijvoorbeeld.

Kortom, WhatsApp mag wel eens gemoderniseerd worden. Het goede nieuws is dan ook dat WhatsApp het gaat toestaan om grote bestanden te versturen. Het limiet gaat van 100 MB naar 2 GB. Kijk, dat is nog eens vooruitgang!

De update brengt nog meer ontwikkelingen met zich mee. Zo kunnen er grotere groepen gemaakt worden met maximaal 512 mensen. Tevens komen er nieuwe reactie-emoji’s naar de app.