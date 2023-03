Elektrisch rijden blijft goedkoper dan op benzine

In 2022 is elektrisch rijden duurder geworden. Het gaat hierbij om zowel de aanschafprijs als de gebruikerskosten. De grootste redenen hiervoor zijn onder andere de toenemende kosten voor energie en de hogere premies voor verzekeringen.

Toch blijft elektrisch rijden met 61,4 cent per kilometer nog steeds goedkoper dan rijden in een auto op benzine. Voor een benzineauto betaal je gemiddeld 63,4 cent per kilometer. Bij het berekenen van de gemiddelde prijs per kilometer is er onder andere gekeken naar kosten als afschrijving, onderhoud en verbruikskosten.

Waarom overstappen op elektrisch rijden?

Volgens het bekende Zuid-Koreaanse auto merk Hyundai is elektrisch rijden zinvol te noemen. Naast het voordeel dat elektrisch rijden geen CO2-uitstoot, wordt ook het elektrisch rijden steeds (financieel) toegankelijker gemaakt. De overheid wil in 2030 de verkoop van nieuwe auto’s met uitstoot stop leggen. Vanaf dan worden er nog alleen maar emissieloze auto’s geproduceerd. Om de verkoop van elektrische auto’s te stimuleren hoeft de consument bij privégebruik geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Ook geldt er een lager percentage aan bijtelling.

Nederland en Denemarken koplopers van de EU

De wegen worden steeds meer gedomineerd door elektrische voertuigen. Van de onderzochte landen binnen Europa zijn Nederland en Denemarken de grootste koplopers als het gaat om elektrisch auto’s. In beide landen is elektrisch rijden 3,7 procent en 4 procent van het totaal. Daarnaast staat Nederland aan kop als het gaat om het hoogste aantal openbare laadpunten binnen Europa. Gemiddeld is er een openbare laadpaal beschikbaar voor één op de drie elektrische auto’s.

Naast de openbare laadpalen, is het ook mogelijk om een eigen laadpaal aan huis te laten installeren. Het grote voordeel van een laadpaal aan huis is dat je altijd kunt opladen. Je hebt de keuze uit een wallbox of laadpaal.

Hoge aanschafprijs EV zorgt voor twijfels

Vooral de hoge aanschafprijs van elektrische voertuigen is waar consumenten over struikelen bij het overstappen naar elektrisch rijden. De gemiddelde aanschafprijs van een nieuwe EV steeg in 2021 van 43 duizend euro naar 45 duizend euro. Voor een occasion elektrische auto is de consument bereid om 13 duizend euro te betalen.

Om de occasionmarkt voor elektrische voertuigen aantrekkelijker te maken, tuigt Europa de tweedehands elektrische auto’s op. Deze plannen maken deel uit van het sociale klimaatfonds en zijn noodzakelijker. Het schreeuwende tekort aan betaalbare elektrische tweedehands auto’s worden naar verwachting alsmaar groter.

