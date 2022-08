Elektrische fiets en onderhoud: 8 tips om je elektrische fiets zelf te onderhouden

Hoeveel onderhoud je elektrische fiets nodig heeft, is grotendeels afhankelijk van het aantal kilometers dat de fiets al afgelegd heeft.

Voor de meer complexe zaken is het aan te raden om regelmatig een onderhoudsbeurt bij de fietsspecialist bij jou in de buurt uit te laten voeren.

Ook is het mogelijk zelf de wat eenvoudigere werkzaamheden uit te voeren. Een elektrische fiets is namelijk ook gewoon een ‘normale’ fiets. Je hebt hierbij dus ook hetzelfde onderhoud als wat je bij een normale fiets zou hebben.

Wil je zelf je elektrische fiets onderhouden, maar weet je niet hoe of waar je op moet letten? In dit artikel lees je 8 tips voor het zelf onderhouden van je elektrische fiets.

Ga goed om met je accu

Helaas gaat een accu van een elektrische fiets niet voor altijd mee. Je kan ervan uitgaan dat de meeste accu’s ongeveer 5 tot 6 jaar goed zijn. Wel is het belangrijk goed om te gaan met je accu: gebruik je accu regelmatig en bewaar je accu op een plek waar geen extreme temperaturen zijn.

Lees meer over de accu van je elektrische fiets in het artikel ‘wanneer elektrische fiets vervangen?’ en in het artikel ‘accu elektrische fiets vervangen‘.

Banden goed oppompen

Ga je op pad met je elektrische fiets? Zorg ervoor dat je banden altijd goed opgepompt zijn. Goed opgepompte banden fietsen niet alleen lichter, maar ook zorgt dit voor minder slijtage aan je ketting, tandwielen en je ketting.

Heb je een nieuwe fietsband nodig? Kies dan voor bijvoorbeeld de Schwalbe Binnenband SV17 of de Schwalbe binnenband AV19. Welke band je kiest, is afhankelijk van de maat van je fietsband.

Smeer regelmatig je kabels

Voor het optimaal kunnen gebruiken van je elektrische fiets, is het belangrijk dat al je kabels soepel kunnen blijven lopen. Smeer dan ook regelmatig je kabels in, zeker als je fietst met neerslag of de fiets buiten hebt staan. Dit kan je doen met rijwielolie of WD40. Let er wel op dat je geen olie morst op de remblokken of je velg.

Onderhoud van je ketting

Zelf je ketting onderhouden is een vrij eenvoudig klusje en daarnaast ook zeer belangrijk om goed te doen. Bij een open kettingkast is het smeren van je ketting gemakkelijker. Haal een nat doekje met zeep over je fietsketting en smeer deze in met speciaal daarvoor bestemd smeermiddel.

Bij een gesloten kettingkast is het onderhouden van je ketting iets lastig. Dit komt vooral omdat je moeilijker bij je ketting kan. Je hoeft niet de gehele kettingkast uit te halen. Het is namelijk mogelijk om aan de achterkant van je kettingkast een kapje te monteren.

Ga goed om met je motor

Misschien wel het belangrijkste onderdeel van je e-bike is de motor, samen met de accu. Zonder deze twee onderdelen krijg je geen trapondersteuning. Het is belangrijk om je motor altijd goed schoon te houden en de bandenspanning te checken. Op deze manier is er minder kans op slijtage aan je motor.

Controleer je remblokken

Wist je dat de remmen van een elektrische fiets sneller kunnen slijten dan bij je gewone fiets? Dit komt omdat je meer kracht moet zetten bij een elektrische fiets om te remmen door de hogere snelheid.

Verlichting checken

Zeker met een elektrische fiets is het belangrijk dat je verlichting goed werkt. Je bent namelijk sneller en daardoor ook moeilijker om in te schatten. Meestal is de accu van je e-bike aangesloten op de accu van je fiets. Doen je lampen het niet meer? Zorg dat je goed zichtbaar bent en koop bijvoorbeeld de XLC Verlichtingssets.

Wist je dat het mogelijk is om zelf de software te kunnen updaten bij een elektrische fiets? Je hoeft hier dus niet speciaal een afspraak te maken bij de fietsspeciaalzaak. Vaak kan je gemakkelijk je software updaten via een bijbehorende app. Scheelt weer in je portemonnee!