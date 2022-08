Elektrische fiets en zelf ketting onderhouden: hoe werkt dat en hoe zit het met tandwielen?

De elektrische fiets kunnen we bijna niet meer wegdenken uit het Nederlandse straatbeeld. Gemiddeld trappen we met elkaar zo’n 1,3 miljard kilometer weg op de e-bike in Nederland. Vooral recreatieve fietstochten zijn erg populair.

Gezegd wordt dat een elektrische fiets meer onderhoud nodig heeft dan een normale fiets. Aangeraden wordt om in ieder geval 1 tot 2 keer per jaar een servicebeurt te geven. Dit komt door de wat gevoeligere onderdelen die in een elektrische fiets zitten. Denk aan de motor, de elektronica, de accu en de tandwielen.

In dit artikel lees je meer over de tandwielen bij een elektrische fiets en hoe je dit het beste zelf kan onderhouden.

Hoe werken tandwielen bij een elektrische fiets?

De ketting is een belangrijk onderdeel van de meeste normale en ook de elektrische fietsen. Hoe de staat van de ketting is, bepaalt de mate van het fietsplezier en comfort tijdens je fietstocht. Een versleten ketting zal zich duidelijk laten horen en fietst minder prettig. Toch kan je niks doen aan een ketting: alle kettingen slijten. Dat betekent dat er ruimte komt in de draaipunten van de schakels. Dit zorgt ervoor dat de ketting langer wordt en minder goed in de tanden van de tandwielen valt.

Tandwielen vind je in allerlei transportmiddelen, zoals auto’s, fietsen, maar ook klokken, horloges en blikopeners hebben tandwielen. De versnellingen bij een fiets dragen energie over via de tandwielen of beweging door te geven. Als het ene tandwiel begint te draaien, gaat het andere tandwiel vanzelf ook draaien. Het aantal tanden dat wordt gebruikt bepaalt de versnelling waarin je fietst. Dankzij de trappers wordt het achterwiel tot beweging aangezet en dankzij de versnellingen kan je zelf bepalen hoe het wiel moet draaien.

Hoe zit dat met een automatische versnelling en tandwielen?

Er zijn elektrische fietsen op de markt met een automatische versnellingen. Ga je een berg of helling op? Dan wordt automatisch de weerstand verminderd. Fiets je een berg af, dan schakelt je fiets automatisch door naar een hogere versnelling. Als je stilstaat, gaat de automatische versnelling meteen terug. Zo kan je weer gemakkelijk vanuit stilstand in beweging komen!

Hoe onderhoud ik mijn ketting en tandwielen zelf?

Een ketting hoort regelmatig schoon te worden gemaakt, zowel bij een normale als een elektrische fiets. Als je kiest voor een elektrische fiets met een gesloten kettingkast – zoals bij de Cortina E-U1 N3 2022– heb je minder kans op vuil. Minder vuil zorgt er weer voor dat je ketting minder snel vies wordt en er uiteindelijk minder onderhoud nodig is.

Ga je zelf je ketting en tandwielen onderhouden? Hier zijn verschillende manieren voor. Je kan bijvoorbeeld met lauw water en een borstel de ketting schoon houden of met een speciale kettingreiniger. Na het reinigen is het belangrijk de ketting goed te smeren.

Wanneer is mijn ketting versleten?

Wanneer je ketting echt versleten is, is niet duidelijk aan te geven. Verschillende factoren zorgen voor het slijtageproces van je ketting. Bij elke fiets is dit verschillend. Sommige rijden gemakkelijk zevenduizend kilometer op één ketting, andere maar duizend.

Moeten mijn tandwielen meteen worden vervangen als ik de ketting vervang?

Als je je ketting gaat vervangen, hoeven in de meeste gevallen alleen maar de tandwielen achter te hoeven vervangen. De ketting gaat namelijk vooral slijten op de achtertandwielen. Dit kan al gebeuren na zo’n 500 kilometer. Aan de voorkant is er een grotere diameter, wat zorgt voor een betere verdeling over de tandwielen. Een nieuwe ketting en tandwielen laten plaatsen, kost gemiddeld zo’n 100 euro!

