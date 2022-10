Elektrische fiets in de regen: do or don’t?

Van een elektrische fiets – zeker wanneer je e-bike een bekend Nederlands merk heeft – mag je verwachten dat het wel tegen een Nederlandse bui kan. Verschillende fietsmerken geven aan dat dit geen probleem is. Toch zijn er gevallen bekend waar er schade aan de e-bike is na een regenbui.

In dit artikel lees je meer over elektrische fiets in de regen.

Batterij e-bike en een regenbui

Gemiddeld is de garantie op een e-bike batterij 1 á 2 jaar. Ook is het wettelijk vastgelegd dat je mag verwachten dat de batterij van je e-bike over een reële levensduur beschikt, zeker onder normale gebruikersomstandigheden. Lees op deze pagina meer tips om de levensduur van je accu te vergroten.

Een regenbui – zeker de regenbuien die we gewend zijn in Nederland – vallen onder normale weersomstandigheden. Regelmatig komt er dan ook een (flinke) regenbui voorbij. Dit hoort nu eenmaal bij het Nederlandse klimaat. Een accu van een e-bike hoort hier goed tegen te kunnen. Heb je een e-bike en merk je dat de accu gebreken begint te vertonen na een regenbui? Dan valt dit onder de fabrieksgarantie!

Zorg goed voor je fietsaccu

Ondanks dat de accu van je e-bike dus wel tegen een flinke regenbui hoort te kunnen, is gebreken voorkomen altijd beter. Advies is daarom om bij hevige neerslag de e-bike overkapt te stallen. Wist je dat het ook verboden is om je e-bike schoon te maken met bijvoorbeeld een hogedrukreiniger? Hiermee kan namelijk schade worden aangericht. En slecht nieuws; deze schade valt niet onder je garantie.

Ben je het soms slechte weer in Nederland zat? Zo nu en dan het warme weer op zoeken voor een fietsvakantie is dan erg verleidelijk. Bescherm je e-bike goed tijdens het vervoeren. Regen dat op de weg blijft liggen, kan met snelheden boven de 100 kilometer per uur tegen je e-bike opspatten.

Zorg er bijvoorbeeld voor dat je beschikt over een beschermhoes voor je accu. Vooral bij neerslag en extreme warme- en koude temperaturen, is het aan te raden een beschermhoes te gebruiken voor je accu. Een voorbeeld van zo’n beschermhoes is de Basil Beschermhoes accu – Universeel – Frame, verkrijgbaar bij Fietsvoordeelshop.nl!

