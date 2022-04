Elektrische fiets kopen: Waar moet ik op letten?

Wil je ook een elektrische fiets kopen? Het is belangrijk om op een aantal zaken te letten bij de aanschaf.

Elektrische fietsen, ook wel e-bike genoemd, zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit het verkeer. Niet zo gek aangezien de vele voordelen, zoals gemakkelijk en snel fietsen, de hoge mate van milieuvriendelijkheid, lage onderhoud kosten. Daarnaast kom je ook nog eens aan je dagelijkse portie beweging!



Als je een elektrische fiets gaat kopen, is het belangrijk je goed in te lezen. Lees in dit artikel het antwoord op de vraag: waar moet ik op letten bij het aanschaffen van een elektrische fiets?



Kies voor juiste frametype

Ook bij e-bikes heb je te maken met verschillende frametype. Er zijn in totaal 3 frametypes; herenframes, damesframes en een fiets met een extra lage instapframe. De extra lage instapframe is ook geschikt voor mannen, die liever niet fietsen op een damesfiets. Natuurlijk kan ook deze extra lage instapframe een uitkomst bieden voor dames. Advies is om te kiezen voor een extra lage instapframe als je moeite hebt met opstappen.



Vermogen van de motor



Eén van de voordelen van de e-bikes is toch wel het gemak en snelheid van de fiets. Het is daarom ook belangrijk om vooraf te bedenken hoeveel ondersteuning je nodig denkt te hebben bij het fietsen. Ga je bijvoorbeeld vaak een brug of viaduct op als je naar je werk fietst? Kies dan voor een krachtigere motor, van minimaal 40 nM. Is je fietsroute vooral vlak? Dan heb je voldoende aan een motor van tussen de 10 nM en 30 nM.



Positie motor

De positie van de motor kan verschillen. Zo is er de midden-, voorwiel- en achterwielmotor. Vooral de middenmotor is erg populair omdat je het verschil tussen een fiets en e-bike niet voelt. De voorwielmotor zorgt ervoor dat je het gevoel hebt naar voren te worden getrokken. Dit kan in het begin wennen zijn. Daarnaast is er de achterwielmotor. Deze voelt erg natuurlijk aan. Let wel op dat de e-bike met achtermotor meer onderhoud nodig heeft, dankzij de open kettingkast.



Wel of geen verwijderbare accu

Staat je e-bike vaak in een fietsenstalling waar geen elektriciteit aanwezig is? Dan wordt het opladen van je accu erg lastig. Bedenk daarom of je gaat voor een e-bike met of zonder verwijderbare accu.



Wil je meer weten over het kiezen van een accu? Lees dan verder in dit artikel.

Prijs van de e-bike

Elektrische fietsen zijn tegenwoordig verkrijgbaar in allerlei prijsklasse. Welke fiets het beste bij je past, hangt af van het doel van aanschaf en de daarbij nodige accessoires. De luxere modellen beschikken over meer technische snufjes. Ga bijvoorbeeld voor de Gazelle Orange C7 Plus HMB LTD 2021, Cortina E-U4 Transport Solid M RB7 2022 of de Cube Touring Hybrid EXC 500 2022.



Het belangrijkste is dat je een elektrische fiets kiest die het best bij je wensen en behoeftes past.