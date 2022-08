Elektrische fiets leasen: hoe werkt dat?

Tegenwoordig kan je een elektrische fiets – ook wel e-bike genoemd – niet meer wegdenken uit het Nederlandse straatbeeld.

Fietsen kent een aantal voordelen: wie regelmatig fietst zit beter in zijn of haar vel, kan beter presteren en wordt daarnaast ook minder ziek. Alle redenen om nóg meer gebruik te maken van de fiets.

Je kan ervoor kiezen om een elektrische fiets te kopen of te leasen. In dit artikel lees je meer over de voordelen van een elektrische fiets leasen en hoe een elektrische fiets leasen werkt.

Voordelen van een elektrische fiets leasen

Fietsen op een e-bike is vaak goedkoper dan met het openbaar vervoer of met de auto. Bovendien is het gezond en comfortabel, verplaatst je gemakkelijk van punt A naar punt B en is het milieuvriendelijk. Kies bijvoorbeeld voor de stabiele en geruisloze Pegasus Siena E7F Plus Disc 2022. Of ga voor de comfortabele en moderne Koga E-nova EVO.

Het leasen van een e-bike kent diverse voordelen. Welke voordelen er voor jou gelden bij het leasen van een elektrische fiets is onder andere afhankelijk van de aanbieder die je kiest voor het leasen van een elektrische fiets. Ben je benieuwd naar de voordelen van een elektrische fiets leasen? Lees hieronder de voordelen van een e-bike leasen:

Volledig of gedeeltelijk ontzorgt

Als je besluit om een elektrische fiets te leasen, word je gedeeltelijk of volledig ontzorgd. Dit is wel afhankelijk van de aanbieder die je kiest en de bijbehorende voorwaarden. Zo kan het zijn dat bij sommige leasemaatschappijen bijvoorbeeld onderhoud en reparatie een optie is en niet standaard wordt vergoed.

Geen grote uitgaven in één keer

Als je een elektrische fiets gaat kopen, geef je in één keer het gehele bedrag uit. Ga je een elektrische fiets leasen? Dan betaal je een vaste prijs per maand.

Maandprijzen voor een elektrische fiets zijn gelijk

Bij het leasen van een e-bike heb je vaste maandprijzen waar je aan vastzit. Je leaseprijs voor je e-bike stijgt dus niet zoals bij een verzekeringspremie. Zo ben je er zeker van wat je kwijt bent per maand aan je e-bike.

Lees ook meer als je wil weten naar de kosten van een elektrische fiets.

Restwaarde risico is gedekt

Zelf een e-bike gekocht? Je loopt het risico om weinig geld terug te krijgen als je je elektrische fiets besluit te verkopen. Dit kan komen door bijvoorbeeld nieuwe modellen die op de markt zijn gekomen. Bij het leasen van een e-bike heb je dit risico niet.

Hoe werkt een elektrische fiets leasen?

Wil je privé een e-bike leasen? Dan betaal je zelf een vast bedrag per maand aan de door jou gekozen leasemaatschappij. Dit wordt ook wel private leasen genoemd.

Het is ook mogelijk om een elektrische fiets te leasen via je werkgever. Dit wordt ook wel bedrijfslease genoemd. Elke maand zal je een bedrag van ongeveer 45 euro netto van je loon moeten inleveren. Let op: dit bedrag kan variëren van dertig tot 90 euro.

Het zakelijk leasen van je elektrische fiets wordt vaak gezien als de voordeligste optie. Wil je meer weten over bedrijfslease van een e-bike? Lees dan hier verder.