Elektrische fiets: Wat kost het opladen van je elektrische fiets?

Tegenwoordig is een elektrische fiets – ook wel e-bike genoemd – niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. Logisch!

Met een elektrische fiets kom je namelijk veel verder, zonder dat je volledig uitgeput op bestemming aankomst. Ook tegen de wind in fietsen is met een e-bike verleden tijd.

Een elektrische fiets biedt trapondersteuning tot wel 25 kilometer per uur. Om van deze trapondersteuning gebruik te kunnen blijven maken, is het belangrijk dat je je accu regelmatig aan de oplader legt.

In dit artikel lees je welke functie een accu heeft bij een e-bike, hoe je het beste om kan gaan met een accu en wat het kost om je accu op te laden.

Welke functie heeft een accu bij een e-bike?

Een accu – ook wel batterij- is erg belangrijk bij een elektrische fiets. De accu voorziet de motor van voldoende energie. Deze motor zorgt er dan weer voor dat jij je trapondersteuning krijgt en bijvoorbeeld niet tegen de wind in hoeft te fietsen. Hoe verder je met een e-bike fietst, hoe leger je accu raakt. Daarom is het belangrijk dat je geregeld je accu oplaadt.

Hoe ga ik om met de accu van mijn e-bike?

Over het algemeen geldt dat je met een accu van een e-bike hetzelfde om hoort te gaan als bijvoorbeeld bij een accu voor je telefoon. Regelmatig opladen brengt geen schade aan je accu. Vaak wordt er aangeraden je accu op te laden zodra je terugkomt van je fietstocht.

Ga je de e-bike voor het eerst gebruiken? Laad dan voordat je op pad gaat, de accu volledig op. Rijd de accu niet steeds geheel leeg. Dit verkort de levensduur van je accu. Ook belangrijk om te weten: berg je accu niet leeg op. Dit veroorzaakt ‘zelfontlading’ met ‘diepteontlading’ als gevolg. Een diepteontlading kan een nieuwe accu aan moeten schaffen, als gevolg hebben.

Meer weten over je elektrische fiets opladen? Lees meer in het artikel ‘Elektrische fiets opladen | Hoe lang duurt het opladen van een elektrische fiets?’

Wat kost het om mijn accu op te laden?

De kosten voor het opladen van je accu, worden bepaald door twee factoren: de accucapaciteit en de prijs van het stroom. Gemiddeld ligt de accu capiciteit rond de 300 wattuur, ook wel Wh afgekort. Ongeveer 25 procent van deze electra, gaat verloren aan warmte. Je kan er vanuit gaan dat je daarom altijd wat meer wattuur verbruikt. Ga in dit voorbeeld uit van ongeveer 400 wattuur aan stroom, per oplaadbeurt.

Gemiddeld kost een kilowattuur gemiddeld 25 eurocent. De rekensom is: 0,25 : 1000Kwh x 400 Wh. Een oplaadbeurt kost dus maar 10 eurocent. Natuurlijk is dit afhankelijk van de actuele prijzen van kilowattuur.

Elektrische fiets kopen?

Ben je op zoek naar een elektrische fiets? Bekijk dan eens de elektrische stadsfiets: Cortina E-Nite N8 M 2022. Deze e-bike is verkrijgbaar in de kleuren grijs mat, groen mat en zwart mat. Door het robuuste frame, de geïntegreerde accu en verlichting kan deze e-bike van Cortina wel tegen een stootje. De Cortina E-Nite N8 M is dan ook ideaal voor dagelijks gebruik in de binnenstad, maar ook voor woon-werkverkeer. De standaard meegeleverde middenmotor accu biedt een actieradius van 40 tot 80 kilometer.

Ben je benieuwd naar deze Cortina E-Nite N8 M 2022 of wil je een andere elektrische fiets ervaren? Maak geheel vrijblijvend een afspraak voor een proefrit bij één van de winkels van Fietsvoordeelshop.nl, bij jou in de buurt. Het maken van een proefrit is gratis.