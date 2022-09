Elektrische fiets: welke remsystemen zijn er?

Met een e-bike kan je snelheden behalen tot wel 25 kilometer per uur. Het is dan ook heel belangrijk dat je kan vertrouwen op je remmen. Op een elektrische fiets, kom je verschillende remsystemen tegen.

In dit artikel lees je meer over de meest voorkomende verschillende remsystemen op een elektrische fiets.

Terugtraprem

De terugtraprem is het remsysteem wat je tegenkomt op de basic elektrische fietsen. Deze terugtraprem is heel makkelijk. Je remt alleen met behulp van het achterwiel. Ook vraagt de terugtraprem om weinig extra onderhoud. Ben je benieuwd naar welke onderhoud je elektrische fiets nodig heeft? Je leest hier meer over in dit artikel.

Lees hieronder meer over de voor- en nadelen van een terugtraprem:

+Eenvoudig in gebruik

+Weinig onderhoud nodig

+Wordt als één van de goedkopere remsystemen gezien

+Terugtraprem is krachtig

-Meer kans op slippen

-Duurt langer voordat je stilstaat

Rollerbakes

Op de meeste stadsfietsen vind je het remsysteem: de rollerbakes. Je kan dit remsysteem herkennen aan de zilverkleurige koelvin en heeft een druppelachtige vorm.

Dit remsysteem is ideaal wanneer je een elektrische fiets in de stad wilt gebruiken. Je kan eenvoudig remmen door de remhendels in te knijpen. De remmen die in het midden van de wielen bevestigd zitten, worden aangedrukt. Hier komt ook de naam rollerbakes vandaan. Lees hieronder meer over de voor- en nadelen van de rollerbakes:

+Rollerbakes heeft niet veel onderhoud nodig

+Goede remmen, ook bij neerslag

-Het duurt langer voordat je stil staat

-Rollerbakes is een zwaar remsysteem

-Ongeschikt als je veel van afdalingen van plan bent te gaan

Cortina E-U1 N3 2022

Ben je op zoek naar een elektrische fiets met een rollerbakes remsysteem? De Cortina E-U1 N3 2022 valt onder de categorie stadsfiets en is verkrijgbaar in de dames- en herenvariant. De aanschafprijs voor deze e-bike is 1519 euro, bij de Fietsvoordeelshop.nl!

De trapondersteuning is stabiel dankzij de voorwielmotor van het merk Bafang. Je hebt de optie om de accu te upgraden. Normaal heeft deze e-bike een actieradius van 40 tot 80 kilometer en een accu capaciteit van 450 Wh.

Velgremmen

Heb je een elektrische fiets met een velgrem systeem? Zodra je wilt gaan remmen worden er twee blokjes – gemaakt van kunststof- tegen de velg gedrukt. Deze blokjes zitten zowel op het voor- als achterwiel bevestigd. Het voordeel hiervan is dat je binnen enkele seconden stilstaat. Benieuwd naar meer voor- en nadelen?

+Krachtige remmen waarmee je zo stil staat

+Vragen om weinig onderhoud

+Kunststof blokjes makkelijk te vervangen

-Vuil kan achter de blokjes blijven hangen

-Vraagt om vervanging na enige tijd

Ben je van plan om een elektrische fiets aan te schaffen? Lees je dan vooraf goed in over de levertijden van een elektrische fiets in dit artikel.