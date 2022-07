Elektrische fiets: Welke versnellingen zijn er?

Als je een elektrische fiets gaat kopen, heb je waarschijnlijk de naafversnelling op je fiets. Met een naafversnelling zit je namelijk in Nederland goed. Ga je veel en steile hellingen op? Dan is de naafversnelling niet voldoende.

In dit artikel lees je welke versnellingen er zijn voor een e-bike.

Welke versnellingen zijn er?

Een elektrische fiets heeft twee systemen als het gaat over versnellingen: de naafversnelling en de derailleur.

De naafversnelling: wat zijn de voor- en nadelen?

Bij de naafversnelling heb je alle tandwielen verpakt in de naaf van je achterwiel. Hierdoor is er weinig kans op slijtage. Ook kan je met de naafversnelling in stilstand terugschakelen voor als je bijvoorbeeld moet stoppen bij een stoplicht.

Het grootste nadeel van een naafversnelling is dat je alleen in Nederland uit de voeten kunt. Als je een helling opgaat is zelfs je lichtste versnelling te zwaar. Als je toch een naafversnelling wilt én je gaat hellingen op, dan is het handig om de NuVinci-naaf (enviolo) aan te schaffen. Dit is een traploze versnellingsnaaf.

De naafversnelling: waarom is een direct drive belangrijk?

Een naafversnelling heeft een stelsel aan tandwielen. Met dit stelsel is het mogelijk om verschillende versnellingen te hebben op je fiets. Hoe meer versnellingen een fiets heeft, hoe zwaarder je moet trappen. De oorzaak hiervan is dat je al de tandwieltjes aan moet drijven en dit kost kracht.

De meest efficiënte versnelling op je fiets, wordt de direct drive genoemd. Als je je fiets in de direct drive versnelling zet, haal je het meeste uit je accu. Tip: ga je een elektrische fiets uitproberen? Zet dan je fiets in de direct drive versnelling!

Gazelle Ultimate C8 Plus HMB 2021

Ben je op zoek naar een elektrische fiets met naafversnelling? De Gazelle Ultimate C8 Plus HMB 2021 is een sportieve elektrische fiets met 8 versnellingen. De middenmotor van Bosch Active Line Plus middenmotor is volledig geruisloos en kan een actieradius behalen van 80 tot 150 kilometer.

Derailleur versnelling: wat zijn de voor- en nadelen?

Heeft je elektrische fiets een derailleur versnelling? Dan heb je tandwielen bij je achterwiel en een tandwiel bij je voorwiel. Je kan het derailleursysteem gemakkelijk combineren met een middenmotor, voorwielmotor en achterwielmotor. Ideaal als je in de bergen gaat fietsen. Ook kom je verder met een volle accu omdat er minder weerstand is.

Ondanks dat dit systeem erg efficiënt is, is er meer kans op slijtage. Dit komt omdat je tandwielen en kettingen aan het weer, wind en viezigheid onderweg wordt blootgesteld.

Single speed

Eigenlijk heb je – wanneer je alleen binnen Nederland fietst- geen versnellingen nodig. Vooral niet als je altijd met een constante snelheid fietst. Je noemt een (elektrische) fiets zonder versnelling, een single speed model. Toch is het aanbod van elektrische fietsen zonder een versnelling, heel klein. Je ziet vaak alleen maar hipster fietsen met de single speed modellen.

Heeft je elektrische fiets helemaal geen versnelling? Dan is je fiets lichter en goedkoper. Dit omdat er weinig kapot kan, plus je aandrijving is vele malen efficiënter. Wil je meer weten over de kosten van een elektrische fiets? Lees dan meer in het artikel ‘Wat kost een elektrische fiets?’

Ga je voor een aandrijving met ketting of riem?

Heeft je elektrische fiets een naafversnelling? Dan kan je kiezen uit een ketting of een tandriem. Vooral de tandriem kent veel voordelen: zo rekt de tandriem niet uit en is er geen smering nodig. Toch is er ook een belangrijk nadeel: gaat er iets kapot? Dan zijn de onderdelen vele malen duurder dan bij een ketting.

Heeft je elektrische fiets een derailleur versnelling? Dan heb je geen dichte kettingkast. Houd je aandrijving schoon door een voorspatbord te plaatsen. Zo spettert er minder vuil tegen je broek en aandrijving.

Op welke manier bedien je jouw versnelling?

Als je een derailleur versnelling hebt, bedien je deze bijna altijd via een duimschakelaar. Heeft je fiets een naafversnelling? Dan bedien je deze door middel van een draaischakelaar. Over het algemeen is draaien zwaarder. Vooral als het slecht weer is en er veel regen valt, loopt de kabel niet helemaal soepel meer.

Wist je dat je bij een naafversnelling er ook voor kunt kiezen om een duimschakelaar te laten plaatsen? Liever helemaal licht schakelen? Dit kan met elektronische bediening. De enviolo is alleen met een draaischakelaar te leveren.