Elektrische fiets wordt ingezet als leerlingenvervoer

In Nederland staat het leerlingenvervoer onder druk. Dit komt onder andere dankzij het personeelstekort. Er moet iets gaan gebeuren om de problemen omtrent leerlingen vervoer op te gaan lossen. Op dit moment is de oplossing voor gericht op de korte termijn.

Het personeelstekort treft ook de regio Amersfoort. Kinderen komen vaak te laat op school. Om dit probleem op te lossen is Amersfoort begonnen met een elektrische fietsen-test. Wat deze test met elektrische fietsen precies inhoudt, lees je in deze blog.

Elektrische fiets als testplan

Het project, genoemd Snelbinders, moet de hoge druk op het leerlingenvervoer op gaan lossen. De gemeente stimuleert de leerlingen om zo veel als mogelijk zelf naar school te komen. Leerlingen die meedoen aan deze test met elektrische fietsen, krijgen eerst een cursus. Hier is ook assistentie aanwezig, mocht er iemand pech onderweg krijgen.

Is een leerling zuinig op de elektrische fiets? Dan is het zelfs zo dat de e-bike na vier jaar mag worden gehouden. De eerste cursus is afgerond en hebben een certificaat mogen ontvangen van de wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh. Binnenkort begint de tweede groep met de cursus.

Voordelen elektrische fiets

Elektrische fietsen beschikken over een motor, die zorgt voor de trapondersteuning. Vaak wordt er gedacht dat een elektrische fiets niet goed is voor je conditie, maar dit is niet waar. Je moet zelf trappen om de trapondersteuning te activeren. Het kost je alleen veel minder kracht en inspanning om vooruit te komen.

Hieronder lees je de voordelen die een elektrische fiets biedt:

In beweging blijven

Waar je normaal misschien de fiets eerder zou laten staan, is dit niet het geval met de elektrische fiets. Je pakt deze vaker, omdat je ook gemakkelijker van punt A naar punt B verplaatst.

Goed voor het milieu

In plaats van het leerlingenvervoer in de auto, wordt nu de e-bike ingezet als vervoermiddel. Hiermee wordt CO2-uitstoot drastisch verminderd.

Extra ondersteuning bij tegenwind of heuvelachtige gebieden

Fiets je met tegenwind naar school of moet je door heuvelachtige gebieden? Dankzij de trapondersteuning tot wel 25 kilometer, kom je niet bezweet aan op school.

