Elektrische fietsen: Cortina E-nite 2022 is beoordeeld tijdens de ANWB e-bike test van 2022!

De elektrische fietsen van Cortina staan bekend om hun stijl, de hoge mate van elegantie en de leukste (technologische) details. Zo voldoet ook de nieuwe aanwinst in de Coritna-collectie – de Cortina E-nite aan de kenmerken van het fietsenmerk Cortina.

In dit artikel lees je meer over de specificaties en beoordeling van de Cortina E-nite tijdens de ANWB-test van 2022.

Meer over de Cortina E-Nite

Deze Cortina E-Nite N8 M 2022 is de eerste variant die geschikt is voor zowel vrouwen als mannen. Hiermee is de E-Nite volledig unisex en ideaal om te delen met je partner of huisgenoot! Je kan de unisex fiets in de kleuren grijs mat en zwart mat bestellen.

Ben je op zoek naar een elektrische fiets die ideaal is voor dagelijks gebruik in bijvoorbeeld de stad maar ook voor lange afstanden? Dankzij de accu met een capaciteit van 400 Wh is het mogelijk afstanden te behalen van 40 tot 80 kilometer in één oplaadbeurt.

Cotina E-Nite als verrassing van de test

De nieuwe aanwinst van Cortina die sinds mei op de markt is, is met een 7,5 positief beoordeeld tijdens de ANWB e-bikte test van 2022. Ook wordt er gezegd dat deze unisex e-bike als een voordelige keus kan worden gezien, zeker gezien de specificaties waaraan is gedacht. De prijs-kwaliteitverhouding staat goed in verhouding.

Niet gek dat de ANWB de unisex E-nite positief beoordeeld, dankzij het no-nonsenseontwerp, de middenmotor van het krachtige Dapu SportDrive en de stabiliteit die je ontvangt tijdens het maken van hogere snelheden.

Pluspunten en minpunten volgens de ANWB e-bike test 2022

Uit de ANWB e-bike test 2022 zijn verschillende plus- en minpunten gebleken. De belangrijkste plus- en minpunten worden hieronder opgesomd. Zo kan je een goed beeld krijgen of de Cortina E-Nite 2022 een variant is die past bij jouw wensen en behoeften:

+ Scherpe prijs gezien de specificaties op de elektrische fiets

+ Beschikt over een krachtige middenmotor op zowel vlakke stukken als op hellingen

+ Het in- en uitnemen van de accu gaat soepel en gemakkelijk

+ Het robuuste frame is stijf en stevig

+ Door de gesloten kettingkast is de fiets geschikt voor de zogenoemde ‘jaarrond gebruik’

+ Deze fiets kan belast worden met een maximaal totaalgewicht van 170 kilogram

+ Mogelijkheid tot upgrade van de accu voor een prijs van 488 euro

– Het display wordt gezien als eenvoudig en klein

-Snelheid wordt minder op zeer steile stekken van een helling van meer dan 15 procent

Ben je op zoek naar een elektrische fiets die je kan delen met je partner en/of huisgenoot? Kijk dan eens naar deze unisex variant van Cortina.

Of een elektrische fiets goed bij je past, merk je pas als je het zelf kan ervaren. Wil je zeker zijn van je aankoop? Maak dan geheel vrijblijvend en volledig kosteloos een afspraak voor een proefrit bij één van de fysieke winkels van Fietsvoordeelshop.nl!