Elektrische fietsen: hoe laad je je accu op de juiste manier op?

Elektrische fietsen zijn steeds populairder aan het worden. Dit komt onder andere dankzij de trapondersteuning tot wel 25 kilometer per uur. Je trapt gemakkelijker en kan je sneller van punt A naar punt B verplaatsen.

Voor de trapondersteuning is een accu nodig. Aan deze accu’s zitten strenge normen gebonden om zeker te zijn van de veiligheid.

Ondanks deze hoge veiligheidsstandaarden is het toch mogelijk dat een accu defect raakt. Zeer zelden komt het voor dat een accu in de brand komt te staan. Brand in de accu ontstaat in de meeste gevallen door verkeerd gebruik. Denk hierbij aan hoge of lage temperaturen van de accu of gebruik van verkeerde oplaadadapters.

In dit artikel lees je tips om je accu op de juiste manier op te laden en brand in je accu te voorkomen.

Je accu opladen op de juiste manier

Oplaadadvies opvolgen

Heb je een elektrische fiets aangeschaft? Dan krijg je laadavies mee over het gebruik van je accu. Volg ten alle tijden het oplaadadvies op. Laad bijvoorbeeld niet je accu op in een droge omgeving of een plek waar het te heet of juist te koud is. De ideale temperaturen voor je accu ligt tussen de 10 tot 25 graden. Ook opladen zonder toezicht wordt afgeraden. Blijf dus altijd in de buurt als je accu aan de lader ligt.

Wil je meer weten over de elektrische fiets? De Cortina E-U1 N3 2022 is één van de favorieten van Fietsvoordeelshop.nl. Liever eerst inlezen voordat je een elektrische fiets gaat aanschaffen?Kijk dan eens naar het artikel ‘elektrische fiets’

Gebruik unieke lader

Als je een elektrische fiets hebt aangeschaft, ontvang je altijd een unieke oplader voor je accu. Koop nooit opladers die niet gecertificeerd zijn. Heb je meerdere opladers in huis voor het opladen van je accu? Geef deze opladers dan een kleurtje om te voorkomen dat je de verkeerde oplader gebruikt.

Overige tips om brand in je accu te voorkomen

Lees hieronder de belangrijkste tips om brand in je accu te voorkomen:

Opladen kan je het beste doen in de buurt van een rookmelder, buiten bereik van brandbare materialen;

Laad je accu overdag op en niet ’s nachts. Zorg dat je altijd kan handelen mocht het voorkomen dat er brand ontstaat in je accu;

Voorkom direct zon contact tijdens het opladen;

Haal de lader direct uit het stopcontact zodra je accu voor 100% is opgeladen;

Is het voorgekomen dat je accu is gevallen of heb je een ongeluk gehad? Zorg er dan voor dat een fietsspecialist je accu controleert voordat je een fietstocht gaat maken;

Misschien wel de belangrijkste: volg de verschillende aanwijzingen op die staan in de unieke gebruiksaanwijzing die hoort bij jouw e-bike. Lees de laadinstructies door!

Meer weten over de accu van een elektrische fiets? Lees het in het artikel ‘hoe werkt een accu?’