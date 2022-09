Elektrische fietsen: hoe werkt een e-bike?

Wil je graag snel jezelf verplaatsen van A naar B en niet bezweet aankomen op plek van bestemming? Met een elektrische fiets gaat het bewegen net wat makkelijker, dankzij de trapondersteuning tot wel 25 kilometer per uur.

Tegenwoordig zijn er veel verschillende soorten elektrische fietsen op de markt. De ene e-bike is de andere niet: er zitten veel verschillen tussen de elektrische fietsen.

In dit artikel lees je hoe de elektrische fiets precies werkt en geven wij je onze favorieten e-bikes.

Motor van de e-bike

Er zijn elektrische fietsen met verschillende merken en verschillende soorten motoren. Zo heb je bijvoorbeeld een voorwielmotor, achterwielmotor en middenmotor. Hoe de motor precies werkt, hangt met veel meer samen dan alleen de plek van de motor. Een voorwielmotor is niet altijd beter dan bijvoorbeeld een middenmotor. Wel kan er worden gezegd dat een voorwielmotor wat minder kracht heeft dan een middenmotor. Maar ook hier geldt: dit is per elektrische fiets afhankelijk.

Hoeveel kracht een motor heeft, wordt uitgedrukt in de term NewtonMeter. Hoe meer vermogen een motor heeft, hoe krachtiger de motor van de e-bike is. Als je van plan bent om veel heuvels op te gaan, is het verstandig een motor te kiezen van 40 Nm of 60 Nm.

Sensoren bij een e-bike

Er zijn bij een elektrische fiets drie soorten sensoren: de rotatiesensor, krachtsensor en gearsensor. Lees hieronder meer over deze sensoren:

Rotatiesensor

Er is geen elektrische fiets zonder de rotatiesensor. Deze sensor zorgt er namelijk voor dat de trapondersteuning aangaat, zodra je begint te fietsen. Heeft je e-bike alleen de rotatiesensor? Dan zul je voelen dat de ondersteuning minder natuurlijk zal aanvoelen.

Krachtsensor

Heeft je e-bike naast de rotatiesensor ook een krachtsensor? Wanneer je wilt wegrijden bij een stoplicht, ziet de motor dankzij de krachtsensor dat er meer trapondersteuning nodig is. De motor krijgt via de sensor door dat er meer behoefte is aan trapondersteuning. Dankzij deze krachtsensor voelt de ondersteuning die je krijgt ook natuurlijk aan.

Gearsensor

Deze sensor hoor je wat minder vaak, maar is toch een erg belangrijke sensor. Als je een versnelling gaat gebruiken, zorgt de gearsensor ervoor dat je trapondersteuning even stopt. Waarom dit is? Je versnellingsnaaf gaat langer mee als je een gearsensor hebt. Zelf merk je hier niks van tijdens het fietsen.

Accu bij een e-bike

Als je hebt besloten een elektrische fiets aan te willen schaffen, heb je vaak verschillende opties hoe groot je wilt dat je accu is. Dit heeft te maken met het begrip: actieradius. De actieradius houdt de hoeveelheid kilometers die je af kunt liggen in met één volgeladen accu.

Weet jij van jezelf dat je kortere fietstochten maakt? Dan kan je kiezen voor een minder grote accu. Weet jij dat je vooral langere afstanden gaat maken met de elektrische fiets? Dan is het verstandig een accu te kiezen met een hogere actieradius.

Wil je meer weten over de levensduur van een accu? Je lees het in dit artikel.

Hoeveel je actieradius precies is, is afhankelijk van verschillende onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan je eigen gewicht, de buitentemperatuur, je rijgedrag en of je bijvoorbeeld veel heuvels op gaat of juist niet. Denk hier voordat je een elektrische fiets aan gaat schaffen goed over na om teleurstellingen te voorkomen.

