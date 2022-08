Elektrische fietsen: hoe zit het met de levertijden voor een elektrische fiets?

Levertijden voor een elektrische fiets. Als je een elektrische fiets hebt besteld, kan je te maken krijgen met lange levertijden.

Op dit moment is de vraag naar de elektrische fiets zo enorm groot, dat het niet gek is dat er bij verschillende fabrikanten problemen zijn bij de productie van de fiets.

In dit artikel lees je de oorzaak van de langere levertijden en een voorspelling van de fietsenmarkt voor de resterende maanden van het jaar 2022.

Oorzaak van de langere levertijden

Door de coronacrisis die begon in 2019 is in de gehele wereld de vraag naar elektrische fietsen, stadsfietsen en sportfietsen gestegen. Waarom? Bijna niemand kon op vakantie door de corona maatregelen. Iedereen bleef thuis en had dus ineens geld ‘over’. Vrije tijd werd gevierd op de nieuw aangeschafte elektrische fiets.

Door de extreem grote vraag kunnen de levertijden flink oplopen. Verschillende producenten krijgen te maken met verschillende problemen om de productie rond te krijgen. In veel fabrieken heeft de productie zelfs even stil gestaan omdat er niet voldoende onderdelen aanwezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Shimano onderdelen en de Schwalbe banden. Deze onderdelen zijn bij bijna elke fiets terug te vinden.

Wat is de voorspelling voor de levertijd?

Hoe lang de levertijd is van je gekochte elektrische fiets, is niet goed te zeggen. Dit kan verschillen van enkele dagen later tot enkele maanden later. Ook welk merk fiets je aanschaft kan invloed hebben op de levertijd of de keuze van de kleur, framemodel en framemaat. Heb je je elektrische fiets online samengesteld? Dan kan je online zien hoe lang de levertijd gemiddeld is.

Voorspelling van de fietsenmarkt 2022

Hoe de fietsenmarkt eruit ziet in de laatste helft van 2022? Dit blijft een voorspelling en kan anders uitpakken dan eerder gedacht. Toch blijft het zo dat wanneer de vraag groter is dan het aanbod, de producent te maken kan krijgen met verschillende problemen. De consument zal het meteen merken zodra er een schakeltje wegvalt en er iets misgaat.

Toch levert een rondje grote importeurs, fabrikanten en inkooporganisaties goede hoop. Verschillende fietsenmerken verwachten ook in het laatste halfjaar van 2022 veel vraag naar elektrische fietsen. Of de leveranciers ook voldoende voorraad krijgt van de cruciale fietsonderdelen is altijd nog even spannend!

Elektrische fietsen van Gazelle op voorraad

Ben je slecht in afwachten en wil je meteen op je elektrische fiets springen? De Gazelle Paris C7 Plus HMB 2022 is op voorraad en kent geen langere levertijd dan je gewend bent. Deze fiets heeft een ruime instap en is ideaal voor recreatief gebruik. De motor zit in het midden en is van het geruisloze Bosch. Je kan gebruik maken van 7 verschillende versnellingen.

Wil je de Gazelle Paris C7 Plus HMB 2022 of een andere elektrische fiets uitproberen? Maak dan geheel vrijblijvend en volledig kosteloos een afspraak voor een proefrit bij één van de winkels van Fietsvoordeelshop.nl, bij jou in de buurt!