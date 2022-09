Elektrische fietsen: wat zijn de favorieten van Cortina voor in de stad?

Van een goedkoper merk uitgroeien naar een serieus merk: het fietsenmerk Cortina nam in de afgelopen tien jaar tijd maar liefst 20% van de gehele fietsenmarkt over. Met dit marktaandeel behoort het populaire merk tot één van de betere fietsenmerken.

Je kan bij Cortina terecht voor ‘gewone’ fietsen en voor elektrische fietsen. De e-bikes van Cortina beschikken over voorwielmotoren of middenmotoren. Kenmerkend voor dit fietsenmerk is de hippe uitstraling in combinatie met opvallende en moderne kleuren.

In dit artikel lees je wat de favorieten stadsfietsen zijn van het populaire fietsenmerk Cortina.

Wat maakt een stadsfiets een goede stadsfiets?

Ben je van plan om een elektrische fiets aan te schaffen voor in de stad? Deze categorie e-bike biedt trapondersteuning tot 25 kilometer per uur en is geschikt voor tochten naar het station, naar je werk of naar de supermarkt. Fiets veilig files voorbij en kom snel tot stilstand als het stoplicht ineens op rood schiet. De ideale stadsfiets heeft een voorwielmotor of een middenmotor.

Welke soort motor past bij jouw ideale stadsfiets?

Het populaire merk Cortina heeft e-bikes met twee verschillende locaties voor motoren: de voorwielmotor en de middenmotor. Bij een e-bike met een voorwielmotor fiets je gemakkelijk weg, maar kan je het gevoel hebben een zetje in de rug te krijgen. Soms wordt er gezegd het gevoel te hebben mee te worden getrokken. Het voordeel van de voorwielmotor is dat deze betaalbaar is.

Een middenmotor daarentegen is wat duurder dan een voorwielmotor. Maar je krijgt ook waar voor je geld. Zo voelt een e-bike met een middenmotor natuurlijker aan, is het gewicht beter verdeelt en heb je het gevoel een stuk stabieler te kunnen fietsen dan bij een voorwielmotor.

Favoriete stadsfietsen van Cortina

Eén van de favoriete e-bikes in de categorie stadsfietsen van het populaire merk Cortina, is de Cortina E-U1 N3 2022. Je kan deze variant aanschaffen in dames- of heren model, voor een prijs van 1519 euro. Dankzij de brede wielen zit je stevig en heeft de fiets een echte stoere look.

Deze e-bike beschikt over de voorwielmotor van het merk Bafang. De motor geeft je een constante hoeveelheid kracht. Het maakt hierbij niet uit hoe hard je trapt. Maak een keuze tussen de 5 verschillende versnellingen.

De tweede favoriet in de categorie stadsfietsen is de Cortina E-U1 N7 2022. Je kan dit model in dames – of herenvariant aanschaffen voor een prijs van 1609 euro, bij Fietsvoordeelshop.nl. De standaard accu die is inbegrepen is 450 Wh. Je hebt de optie om de accu capaciteit uit te breiden naar 600 Wh of 750 Wh. Het uitbreiden van de accu wordt gedaan tegen een meerprijs.

