Elektrische fietsen: wat zijn veel voorkomende problemen?

Nederland telt momenteel bijna 5 miljoen aan elektrische fietsen. Samen zijn de e-bikes goed voor een marktwaarde van bijna 9,5 miljard euro. Het is dan ook niet gek dat we op bijna elke hoek wel een elektrische fiets voorbij zien komen.

Het is logisch dat er bij een elektrische fiets meer kapot kan gaan, dan bij een normale fiets. Een elektrische fiets heeft meer onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan de display, de accu en de motor. Deze onderdelen kent een normale fiets niet!

In dit artikel lees je de meest voorkomende problemen bij een elektrische fiets en oplossingen om het probleem te verhelpen.

Veel voorkomende problemen bij een elektrische fiets

Ervaar je problemen met je elektrische fiets en gebeurt dit binnen 2 tot 3 jaar na aanschaf? Vergeet dan niet dat je altijd terug moet gaan naar de dealer waar je je fiets hebt gekocht. Vaak kunnen zij de problemen voor je oplossen. Soms vallen de problemen nog onder de zogenoemde fabrieksgarantie. Dan is de reparatie volledig gratis!

Voorwiel motor maakt een ratelend geluid

Veel voorwiel motoren bij een elektrische fiets beschikken over tandwielen gemaakt van kunststof. Deze tandwielen kunnen in de loop van de tijd wel eens slijten of zelf compleet afbreken. Dit kan je horen aan een ratelend geluid in je voorwiel.

Het is mogelijk om de motoren te repareren, maar in de meeste gevallen wordt er toch geadviseerd om een voorwiel te vervangen. Deze reparatiekosten kunnen oplopen van 300 tot wel 500 euro.

Trapondersteuning valt weg

Merk je dat je trapondersteuning af en toe wegvalt of dat de trapondersteuning onderweg wat hapert? Dan kan dit liggen aan een probleem in een sensor. Bij een voorwiel motor is het vaak de rotatie sensor die kan haperen.

Het is mogelijk om deze sensor schoon te maken. Je kan de rotatie sensor vinden vlak bij je trapas. Is deze vies, dan kan het inderdaad zo zijn dat dit de hapering veroorzaakt. Heb je een middenmotor? Dan is er vaak meer aan de hand dan een sensor die vervuild is. Controleer altijd of de stekker van de fiets goed in elkaar gedrukt zit. Soms wilt dit ook nog wel helpen het probleem op te lossen.

Hapering van de display

Valt je display soms volledig uit of werkt je display helemaal niet? Vaak zijn displays er gemakkelijk af te halen, in verband met diefstalgevoeligheid. Doe je dit vaak? Dan kan je display een zwakke plek worden. Contacten gaan op lange termijn kapot door het los- en vastkoppelen.

Wil je hapering in je display voorkomen? Zorg er dan voor dat de koperkleurige puntjes op de achterkant van je display goed schoon zijn. Zie je een beetje vuiligheid? Maak dan de contactpunten goed schoon met een stuk staalwol of schuurpapier. Doe dit wel met beleid en beschadig niet de rest van je display!

Rammelende accu

Zit je accu van je elektrische fiets bevestigd onder aan je bagagedrager en rammelt deze tijdens het fietsen? Dan kan het zo zijn dat je accu niet helemaal goed gemonteerd zit. Verhelp dit door één van de bevestigingspunten te verhogen.

Wil je de bevestigingspunten verhogen? Volg dan de 4 stappen hieronder:

Stap 1: Trek de accu uit de slede

Stap 2: Draai 1 van de bevestigingsboutjes los. Vaak heeft een elektrische fiets 4 van deze boutjes.

Stap 3: Plaats onder de accu slede, tussen de slede en het frame een soort ringetje

Stap 4: Monteer de bevestigingsbout weer die je hebt losgemaakt in stap 2! Soms is 1 ringetje genoeg, maar het kan ook zijn dat je er meerdere nodig hebt voordat je verschil merkt.

