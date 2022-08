Elektrische mountainbike van Ducati mag er zijn

Gewoon gaaf. De nieuwe elektrische mountainbike van Ducati.

Fietsen op een mountainbike is tof, maar ook zwaar. Zeker als je conditie niet super is kan het beklimmen van een heuvel of berg tegenvallen. Je begint vol goede moed, maar na een uurtje ben je redelijk kapot. Lang leve de moderne tijd. Een tijd waar je kunt shoppen voor een elektrische mountainbike, bijvoorbeeld deze van Ducati!

Nu is deze fiets niet voor iedereen weggelegd. Aan de elektrische tweewieler hangt namelijk een prijskaartje van meer dan 10.000 euro. De fiets heeft een aluminium voorvork en diverse carbon componenten om het gewicht te drukken. Als je een beetje rustig aandoet is het mogelijk om meer dan 170 kilometer te fietsen op een volle acculading in de Eco-stand.

De topsnelheid ligt op 32 km/u. Voor de Nederlandse wet is deze elektrische mountainbike van Ducati in dat opzicht niet interessant. Hier bij ons spreek je met een elektrische fiets harder dan 25 km/u niet langer over een e-bike. Maar in Nederland heb je ook geen bergen, je moet hiermee lekker gaan fietsen in Oostenrijk.

Een andere reden dat de Ducati fiets zo prijzig is heeft te maken met het aanbod. Het is een mountainbike die in gelimiteerde oplage op de markt komt. Ducati maakt er slechts 169 van. Behoorlijk zeldzaam dus!