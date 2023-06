Elektrische stepjes, mag dit wel?

Elektrische stepjes, je ziet ze steeds vaker voorbij komen. Nu vragen veel mensen zich af of deze e-steps de weg wel op mag en wat hier de regels voor zijn. In dit artikel lees je de antwoorden op deze vragen.

Regels voor de e-step

De regels voor een elektrische step, ook wel e-step genoemd, zijn nogal complex. Ten eerste is het belangrijk om te weten dat je alleen met een e-step de weg op mag als de step is goedgekeurd. Ga je op een niet goedgekeurde step de weg op? Dan riskeer je een boete. Als je een goedgekeurde step hebt, mag je dus wel de weg op, maar ook dan heb je met een aantal regels te maken. Dit zijn de belangrijkste regels:

De step moet WA verzekerd zijn. Als de step dit is moet je de sticker van de verzekering op de step plakken zodat de politie dit kan controleren indien daarnaar gevraagd wordt.

De step valt onder bijzondere bromfietsen, het is dus de bedoeling dat je ook op de plek rijd waar bromfietsen horen te rijden. Dit is meestal op het fietspad.

Je moet minimaal 16 jaar oud zijn om met een e-step de openbare weg op te mogen.

Ga jij met een e-step op pad? Dan is het ten alle tijden verboden om op de stoep te rijden

Daarnaast heb je ook nog de regels rondom alcohol, drugs en je telefoon, hoe zit dat bij een e-step? Daar is een duidelijk antwoord op te geven: het mag allemaal niet. De regels voor een e-step zijn hiervoor hetzelfde als voor alle andere voertuigen en er staan dus ook dezelfde straffen op. Je telefoon mag je alleen gebruiken als je stil staat. Het is ook toegestaan om handsfree muziek te luisteren of te bellen. Slik je medicijnen en wil je weten of je een e-step mag bedienen? Hiervoor gelden weer dezelfde regels als voor alle andere voertuigen.

Waar moet de elektrische step allemaal over beschikken?

An electric scooter stands on the street and waits for rent.

Een e-step moet ook over een aantal verplichte onderdelen beschikken. Zo beschikt een e-step altijd over goede verlichting, een stuur en rode en witte reflectoren. Daarnaast is het dus ook van belang dat de step een sticker van de verzekering en het voertuigidentificatienummer (VIN) heeft. Deze uitrusting moet de elektrische step echt hebben voordat je er mee de weg op gaat. Mocht je de politie tegenkomen en niet voldoen aan deze uitrusting, dan kun je een boete krijgen of in het ergste geval wordt je e-step in beslag genomen.

Populatie neemt meer toe

De e-step wordt steeds populairder. In Nederland gelden er strengere maatregelen dan in alle landen om ons heen. Dit komt doordat de fietspaden hier drukker zijn en er al veel verschillend verkeer onderweg is. Denk hierbij aan fietsen, bromfietsen, bakfietsen, canta’s en e-bikes. Als de e-step er dan ook nog bij komt vergroot je de kans op ongelukken. Helemaal in de grote steden wordt het dan steeds minder overzichtelijk op het fietspad. Dankzij de populariteit kun je e-step steeds vaker voorbij zien komen, maar er gelden dus een hoop regels in Nederland. Er is nog geen duidelijk antwoord te geven op de vraag of dit in de toekomst nog verandert.

