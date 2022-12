Vuurwerk geeft spectaculaire licht en geluidseffecten, maar het heeft ook enkele nadelen. Zo is het gevaarlijk, is het milieuvervuilend en kan je het maar één keer gebruiken. Elektronisch vuurwerk heeft deze nadelen niet. Is elektronisch vuurwerk de toekomst van vuurwerk?

Wat is elektronisch vuurwerk?

Elektronisch vuurwerk is een verzamelterm voor alle manieren waarop je met elektronica het effect van vuurwerk kan vervangen. Dat varieert van luidsprekers die het geluid van knalvuurwerk nadoen, tot allerlei elektronische lichteffecten. Ook zijn er tegenwoordig programma’s waarmee je je eigen virtuele vuurwerk op een computerscherm kan projecteren. Het grote voordeel is duidelijk. Het vervuilt niet, het is niet gevaarlijk en je kan het meerdere keren gebruiken. Toch vallen we nog niet massaal voor de elektrische variant. Hoe komt dat?

Soorten elektronisch vuurwerk

Er zijn twee belangrijke soorten vuurwerk: knalvuurwerk en siervuurwerk. De populairste elektronische variant is dat van siervuurwerk. Immers, de kosten van een grote vuurpijl zijn in verhouding enorm en je hebt er maar enkele seconden plezier van.

Drone lichtshow

Vooral voor grote festivals worden daarom lichtgevende drones populairder. Daarmee kan je een spectaculaire lichtshow opzetten.

Dit kan je natuurlijk geen vuurwerk meer noemen. Het is een compleet nieuw fenomeen. Nadeel van deze drones is natuurlijk dat ze per stuk niet goedkoop zijn en dat je daar heel veel voor nodig hebt. Bij de wat grotere shows zit er vaak voor honderdduizenden euro’s aan drones in de lucht. Maar die drones kan je wel keer op keer hergebruiken. Ook zijn ze in principe met een enkele computer te bedienen. Daarom dat je dit steeds meer ziet.

Vuurwerklampen en koude vonkmachines

Kleinere varianten zijn vuurwerkachtige lampen of machines voor elektronisch vuurwerk. Deze zijn erg populair voor festivals en trouwerijen binnen, omdat ze veel minder gevaarlijk zijn dan de chemische variant.

600 watt koude vonkmachine. Dit soort machines zijn erg populair in binnenruimtes omdat ze veel veiliger zijn. bron: LMBXAIP

Ook de befaamde Tesla coil kan je zien als elektronisch vuurwerk. Deze is natuurlijk dan weer een stuk minder veilig en daarom ook mateloos populair.

Elektronisch knalvuurwerk

Elektronisch knalvuurwerk is er een stuk minder. Immers, je kan dit met een speaker makkelijk simuleren. Het meeste wat op de markt is, is bedoeld voor kleine kinderen en buiten China weinig populair.

Is elektronisch vuurwerk de toekomst?

De reden dat vuurwerk zo populair is, is de combinatie van gevaar, spanning en spectaculaire effecten. Omdat elektronisch vuurwerk zo veilig is, zal het, met mogelijke uitzondering van de Tesla coil, nooit deze functies van nu over kunnen nemen. Wel zie je dat bijvoorbeeld bij grote festivals en lichtshows buiten, en bij feesten binnen, elektronica de markt snel over heeft genomen.

Waarschijnlijk zal elektronisch vuurwerk bij consumenten alleen heel populair worden, als de rest wettelijk verboden wordt. En reken er dan maar op, dat we wel een andere gevaarlijke hobby gaan zoeken. Wij mensen zijn af en toe rare wezens.