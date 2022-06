Elke dag een leuk feitje met deze app

Wil je slimmer worden of ben je gewoon nieuwsgierig? Dan is deze app, dat elke dag met een feitje komt, echt iets voor jou!

We zijn niet allemaal een Einstein. Daarom is het internet zo rete handig. Je kunt er werkelijk alles opzoeken. Nu is er een handige app dat elke dag met een leuk feitje komt, zodat jij helemaal op de hoogte bent. De app heet Ultimate Facts.

Leuk feitje met deze app

Enkele voorbeelden van wat feiten die langskomen: Amazon heette eigenlijk Cadabra en de oprichter van Lamborghini was een boer. Als je de app gedowndload hebt op je smartphone dan vraag het gelijk iets aan je. Namelijk wat je interessant acht om daarmee de content af te stemmen voor je. Denk aan of je auto’s leuk vindt, of dieren. Je kunt in een hele lijst van alles aanvinken of uitzetten.

Eenmaal deze stap voorbij krijg je allerlei feitjes doorgestuurd. Dit gebeurt via een pushnotificatie, die zelfs de mogelijkheid heeft om je vergrendelscherm over te nemen. Hierna kan je het bericht lezen en aangeven dat je gedaan hebt. Dan verdwijnt de notificatie weer. Er zit ook een mogelijkheid bij om er meer over te lezen. Dat is eigenlijk het doel van de app: meer te weten komen.

Ultimate Facts

Opties

Dit is nog niet alles. Als je de app echt helemaal zou willen gebruiken, dank kan je ook je feiten opslaan, aanpassen van de onderwerpen en de notificaties fine tunen. Ben je helemaal fan geworden van de app dan is het mogelijk om maximaal 15 berichten te ontvangen. Per dag hé.

Downloaden voor iOS en Android kan hier.