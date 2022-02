Elon Musk blijft Oekraïne van internet voorzien

Ondanks Russische bemoeienissen blijft Oekraïne toegang tot het internet behouden, met dank aan Elon Musk.

Een belangrijke tak van communicatie in moderne oorlogsvoering is het internet. Een aanvaller zal er altijd baat bij hebben om te zorgen dat de andere partij niet langer toegang heeft tot het internet. Maar met de Starlink technologie van Elon Musk is dat nog zo makkelijk niet en daardoor blijft Oekraïne verbonden met het internet.

Starlink van Elon Musk gebruikt satellieten in de ruimte om de internetverbinding te organiseren. En daar kan Rusland niet zomaar bij. Een deel van de in totaal 2.000 satellieten van Starlink staan gericht op het Oost-Europese land, zodat Oekraïne goede en betrouwbare toegang heeft tot het internet. Naast oorlogsvoering op land en in de lucht met soldaten, voert Rusland ook cyberoorlog met Oekraïne.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

Op sociale media klinkt veel dank en gejuich voor de actie van Musk. Onder andere de vicepremier van het land, en tevens minister van digitaal transport, Mykhailo Fedorov, sprak zijn dank uit. Het was nota bene Fedorov zelf die op Twitter een oproep plaatste aan het adres van Elon Musk om zijn Starlink satellieten te richten op Oekraïne. Verder liet Musk weten nog meer terminals te activeren voor het Oost-Europese land voor een nog stabielere internetverbinding.