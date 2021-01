Elon Musk doet goed woordje, webwinkel meteen meer waard - Apparata

Elon Musk heeft wederom invloed op het aandeel van een bedrijf, dit keer bij Etsy. Bij de SEC zullen ze minder blij zijn.

Grote influencers als de Kardashians kunnen je breken of maken. Maar vergeet ook niet de kracht van grote ondernemers zoals Elon Musk. De Tesla en SpaceX CEO werd eerder door de Securities and Exchange Commission (SEC) op de vingers getikt omdat een uitspraak van hem tot sprongen leidde van het Tesla-aandeel. Hem werd marktmanipulatie verweten.

Elon Musk shopt bij Etsy

Opnieuw is de Tesla CEO het middelpunt van de aandacht, maar dit keer heeft de SEC er zich nog niet mee bemoeid. Op Twitter deed Elon Musk een goed woordje over het bedrijf Etsy. Dit is een e-commerce webshop waar Musk kleding voor zijn hond heeft gekocht. Na het compliment van Musk schoot het aandeel van Etsy met maar liefst 9 procent omhoog.

Beleggers moesten snel hun aandelen dumpen om winst te maken, want het was een achtbaan van korte duur. Een dag later zakte het aandeel alweer, zelfs onder het niveau van voor de uitspraak van Musk. Daarmee was het goede nieuws vanuit Elon Musk voor Etsy van korte duur. Toch heeft het bedrijf wereldwijde aandacht gekregen na de actie van de Tesla CEO. Want ik had tot op heden nog nooit van Etsy gehoord.