Elon Musk doet wat hij belooft en verkoopt miljarden aan Tesla aandelen

Het nieuws dat Elon Musk inderdaad na zijn eerdere statement nu aandelen van Tesla dumpt is minder sympathiek dan je misschien denkt.

Op Twitter een poll houden of je wel of niet je aandelen moet verkopen om belasting te betalen. Elon Musk deed het en zijn volgers oordeelden dat de topman afstand moest nemen van 10 procent van zijn aandelen. Die een waarde van velen miljarden dollars vertegenwoordigd.

Nu is Elon Musk inderdaad begonnen met het verkopen van zijn Tesla-aandelen. Dat blijkt uit SEC-stukken. Tot nu toe heeft hij 5 miljard dollar aan aandelen verkocht. Dat is nog niet de beloofde 10 procent, maar wat niet is kan nog volgen. Gooi het echter niet op de sympathie van Musk. Het is natuurlijk een strategische beslissing. Bovendien heeft hij steeds 170 miljoen aandelen in bezit.

De koers van Tesla staat enorm hoog. Misschien wel te hoog. Dat beseft Musk ook wel. Daarom is dit het uitgelezen moment voor Elon Musk om zijn aandelen te verkopen. Langer wachten kan een lagere opbrengst opleveren. Bovendien was de topman sowieso al van plan om een deel van zijn aandelen te verkopen, poll of Twitter of niet. Dat werd namelijk in september bekend uit SEC-stukken. Ver voor de poll van Musk op Twitter live ging.