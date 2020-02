Elon Musk en Jeff Bezos spelen in Star Trek [video]

De topman van Amazon en de topman van Tesla zijn alleen niet écht in Star Trek.





Met de techniek van vandaag de dag is bijna niets onmogelijk, zo lijkt het wel. Het veelbesproken Deep Fake brengt grappige, maar ook gevaarlijke dingen aan bod. Je kunt mensen voor de gek houden. Op dit moment is het nog wel te zien dat het nep is, maar sommige Deep Fakes zijn echt heel goed gelukt.

In deze nieuwe Deep Fake zijn Amazon-topman Jeff Bezos en Tesla-topman Elon Musk gestopt in Star Trek. De video is gemaakt door TheFakening. Bezos speelt de rol van een lid van de Talosians aliens. Musk is de Enterprise kapitein Christopher Pike.

De beelden zijn afkomstig van de allereerste Star Trek-aflevering The Cage. Overigens is die aflevering nooit daadwerkelijk uitgezonden op televisie, maar dat geheel terzijde.

Bezos en Musk in Star Trek check je in de video hieronder. Let wel: als je weinig met Star Trek hebt is de context misschien moeilijk te begrijpen.