Elon Musk gaat nu echt Twitter kopen

Na flink wat gesteggel, doet hij het wel of doet hij het niet, lijkt Elon Musk nu eieren voor zijn geld te kiezen en echt Twitter (TWTR) te gaan kopen. En zoals we gewend zijn van deze visionaire ondernemer, heeft hij grote plannen met dit sociale netwerk.

Twitter leidde al een tijdje een kwijnend bestaan. Weliswaar was het een geliefd medium voor ex president Donald Trump en allerlei andere beroemdheden, maar de limiet van 280 karakters per tweet en andere eigenaardigheden maakten deze app toch wat minder populair dan andere sociale netwerken.

De overnameperikelen nadat Musk zijn interesse in Twitter uitsprak, liet de koers echter als een jojo op en neer schieten. Dat was wel even spannend voor degenen die in de hoop op een overname hadden geïnvesteerd in Twitteraandelen.

Twitter: groot potentieel?

Toch is Twitter the place to be als je de laatste ontwikkelingen op een bepaald gebied wil weten. En het aantal gebruikers van Twitter is nog steeds groeiende. Niet in de laatste plaats door Musk zelf, die tot de populairste twitteraars behoort.

Twitter heeft wel een groot aantal beroemdheden. Het sterke punt van Twitter is en blijft dat je altijd als eerste op de hoogte bent er ook andere op de hoogte kan brengen om de laatste ontwikkelingen. Ook al blijft het aantal gebruikers misschien achter bij andere platforms, onder hoogopgeleiden en intellectuelen is Twitter populair.

Nieuwe app X

Nu zijn juridische team hem heeft verteld dat hij niet onder de deal uit kan, heeft hij klaarblijkelijk besloten om er maar het beste van te maken. Met zijn nieuwe app X wil hij het voorbeeld van de Chinese app WeChat volgen en daar ook een all-in betaalapp, communicatie- en sociale app van maken.

Of dit gaat lukken en op die manier de leidende alles kunnende app te worden, is natuurlijk spannend. Er zijn veel concurrenten. Maar het zal niet de eerste keer zijn dat de flamboyante ondernemer de rest van de wereld verrast.