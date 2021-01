Elon Musk geeft 100 miljoen weg, zo kun je het verdienen - Apparata

De rijkste man ter wereld is in een gulle bui. Elon Musk geeft maar liefst 100 miljoen dollar weg. Daar moet je natuurlijk wel een tegenprestatie voor leveren.

Het komt niet elke dag voor dat je opeens 100 miljoen in je handen krijgt gedrukt. Toch kan het zomaar gebeuren en van niemand minder dan Elon Musk. De ondernemer en man achter Tesla en SpaceX is zoekende naar iets of iemand die hem dé oplossing kan leveren om CO2-uitstoot op zo goed mogelijke wijze kan opslaan. Wie met het beste voorstel komt kan rekenen op een beloning van 100 miljoen dollar.

Elon Musk geeft 100 miljoen weg

Jeff Bezos en Microsoft oprichter Bill Gates behoren ook tot de rijkste mensen ter wereld. Tegelijkertijd is van vooral Gates bekend dat hij vele miljarden weggeeft aan goede doelen. Musk is nu de rijkste ter wereld, maar staat niet bekend om iemand die zijn vermogen zomaar weggeeft. Wellicht dat het nu gaat kriebelen en dat hij met dit idee komt. Uiteraard heeft Musk op zijn eigen manier al behoorlijk bijgedragen aan revoluties op deze planeet. Het is zijn Tesla dat de elektrificatie van de auto in een stroomversnelling heeft gezet. Om nog maar te zwijgen over zijn andere indrukwekkende bedrijven, SpaceX en The Boring Company.

Het is afwachten wie of wat er straks vandoor gaat met die 100 miljoen dollar van Elon Musk. De miljardair zegt volgende week meer details bekend te maken. Voor nu moeten we het doen met een ietwat cryptisch tweet.