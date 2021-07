Elon Musk heeft al zijn huizen verkocht en woont in een keet! - Apparata

Afbeelding via BOXABLE

De Tesla CEO en multi- miljardair Musk heeft al zijn enorme villa’s verkocht en woont nu in een keet. Check het hier.

Musk zit goed in de slappe was. Hij is één van de rijkste personen op aarde en is zelfs een tijdje de rijkste persoon geweest. Dan mag je wel verwachten dat hij in enorm grote en luxe huizen woont. En dat was ook zo. Maar vorig jaar heeft hij beloofd (bijna) alles te verkopen wat hij bezit. Waaronder zijn zes villa’s. Maar waar woont hij dan nu in?

Musk woont in een keet

Geen bouwkeet in ieder geval. Het is een luxe bouwsel wat lijkt op een studio- appartement. Je vindt hem dus niet meer tussen de andere miljardairs in afgesloten wijken. Hij is zijn belofte nagekomen en heeft het grootste deel van zijn vastgoed verkocht. Afgelopen jaar is hij naar Texas verhuisd. Musk zegt nu dat hij ‘nog’ maar één huis bezit. Zijn hoofdverblijf staat in Texas en dat is een klein ‘boxhouse’ dat hij naar eigen zeggen huurt van zijn eigen raketbedrijf SpaceX.

Musk, die volgens Forbes ongeveer goed is voor $169,8 miljard, huurt dus een “opvouwbaar, geprefabriceerd huis” gemaakt door Boxabl. Dit is een startup-bedrijf voor huisvesting. Het is ongeveer 400 vierkante meter groot met een waarde van $50.000. Het heeft een opzet die lijkt op een appartement: een grote kamer verdeeld in een woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer. Vrij standaard dus. Maar volgens Musk is “het wel een beetje geweldig”.

Villa’s verkocht

Musk, en andere rijke mensen, liggen al langer onder vuur omdat ze zo gigantisch veel hebben. Daarom kondigde hij aan om al zijn huizen en de meeste van zijn bezittingen weg te doen. Hij heeft in de tussentijd niet stil gezeten en inderdaad zijn huizen verkocht. Sommige met wat winst. Hieronder zie je een van die indrukkende huizen. Die hij dus niet meer heeft.