Elon Musk heeft absurde verwachting voor Twitter

Uit documenten blijkt dat Elon Musk ongekend hoge verwachtingen van Twitter heeft die hij praktisch onmogelijk lijkt te kunnen waarmaken.

Het is ondertussen bekend dat Elon Musk sluwe trucjes moet gebruiken om zijn ongekende investering in Twitter terug te verdienen. Maar wat zijn de verwachtingen voor het sociale medium? Wat wil Musk met andere woorden bereiken? Op basis van zijn investeringspitch kunnen we concluderen dat die joint van Joe Rogan rechtstreeks naar zijn brein is gegaan.

Elon’s verwachtingen van Twitter

Het is duidelijk dat Musk geld ziet in Twitter, anders had hij het ongekende bedrag niet geïnvesteerd. Maar wellicht is hij een beetje te optimistisch over het platform. Op basis van door de The New York Times verkregen documenten blijkt dat hij in 2028 het vierdubbele aantal gebruikers wil hebben en vijf keer zoveel wil verdienen.

De huidige 217 miljoen maandelijkse actieve gebruikers moeten er in 2025 al 600 miljoen zijn. In 2028 wil hij er bijna een miljard hebben. Hoewel Twitter nog steeds groeit, lijkt dit een van de meest overenthousiaste verwachtingen ooit. Alsof de markt ondertussen niet een beetje verzadigd is. Maar neen, hij wil een achtste van de wereldbevolking bedienen.

Nog meer gekke verwachtingen: tegen 2028 wil Elon Musk een omzet van ruim 26 miljard dollar behalen. Dat is nu nog 5 miljard. Op dit gebied moeten we hem wel een beetje credit geven. Vooralsnog was Twitter nooit een echt commercieel platform. Laat het aan de rijkste man op aarde over om een manier te vinden om de omzet te vervijfvoudigen!

Tot slot wil Musk veel meer geld verdienen met directe abonnementen en subscripties. Momenteel verdient Twitter zo’n 90% van zijn inkomsten aan advertenties. Dat moet 55% worden, met de rest voor abonnementen.

Kortom, Musk heeft hoge verwachtingen van Twitter en probeerde investeerders ook zover te krijgen. Kennelijk is dat gelukt, al moet nog maar blijken of hij het zijn beloftes voor het sociale platform ook daadwerkelijk kan waarmaken.