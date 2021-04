Elon Musk laat aap een game spelen - Apparata

Dit is bizar, Elon Musk heeft een aap zover gekregen om een game te spelen.

Die aap is dit niet uit zichzelf gaan doen door heel lang trucjes te leren. Aan de hand van neurotechnologie is het gelukt om de hersenen van het aapje als het ware te sturen. Klinkt freaky en dat is het eigenlijk ook wel. Neuralink is het bedrijf achter dit project en dat is in handen van Elon Musk.

De 9-jarige aap kreeg een Neuralink in zijn hersenen. Dat was ongeveer zes weken geleden. Met deze Neuralink leerde de onderzoekers de aap langzaam maar zeker te gamen. Eerst met een joystick in ruil voor een smoothie en later kreeg de aap het voor elkaar de game Pong te spelen met zijn hersenen. Hij was volledig in controle en deed alles met zijn hoofd.

Elon Musk en de aap

Nu klinkt het een beetje evil dat Elon Musk een aap een game laat spelen met zijn hersenen. Hier zit echter een goede reden achter. Musk wil het met zijn Neuralink mogelijk maken dat ook mensen handelingen kunnen uitvoeren door enkel hun hersenen te gebruiken. Denk aan verlamde mensen die hun armen en of benen niet meer kunnen gebruiken en daardoor in een rolstoel zitten. Op deze manier kunnen ze communiceren met de buitenwereld aan de hand van een Neuralink.