Elon Musk maakt grapje over Bitcoin. En wordt afgebrand! - Apparata

Musk maakte een grap over Bitcoin. Dat werd niet echt op prijs gesteld en hij werd compleet afgebrand.

Elon Musk is een fervent Twitteraar. Met zijn ogenschijnlijk simpele Tweets kan hij een complete koers beïnvloeden van bijvoorbeeld Bitcoin of Dogecoin. Van die laatste crypto is hij momenteel fan en door zijn Tweets explodeerde de koers omhoog. En bij Bitcoin is juist het omgekeerde aan de hand. Dat nemen veel handelaren hem niet in dank af, want die hebben veel geld verloren de afgelopen weken. Een grapje die Musk vervolgens doet, wordt niet echt gewaardeerd.

Musk maakt grap over Bitcoin

De prijs van Bitcoin krabbelt op dit moment wat omhoog en dan weer wat naar beneden. Musk vond het dus wel een goed idee om een grap te maken op Twitter.

How many Bitcoin maxis does it take to screw in a lightbulb? — Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021

Flauw grapje natuurlijk, maar je moet ook niet altijd serieus zijn. Zo ook Musk. Maar door zijn grapjes kan hij wel veel invloed uitoefenen. Echter, hij was nog niet klaar. Hij volgt blijkbaar Bitcoin- fan Jack Dorsey (oprichter Twitter) en plaatste daar ook een lollige reactie.

Bicurious? — Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021

Musk was blijkbaar in een jolige bui. Dorsey was hier minder van gecharmeerd, want hij gooide er een serieuze Tweet uit en dan krijg je zo’n reactie. Dorsey reageerde dan ook verbaasd en zei dat hij het bericht ‘bizar’ vindt. Hij vervolgde door de zeggen ‘laten we een gesprek starten op dit evenement. Dan kan jij al je nieuwsgierigheid delen’. Musk is daar op ingegaan en gaat graag het gesprek aan met Dorsey. Nou, wij zijn benieuwd wat hier uit gaat komen.

Invloed

Enkele weken geleden nog kon Musk met een Tweet de koers beïnvloeden. Opmerkelijk genoeg hebben deze Tweets geen invloed gehad. De koers is niet naar beneden gestort. Het lijkt erop dat Musk invloed verliest, of dat de cryptogemeenschap zijn grapjes nu wel gewend zijn. Wie zal het zeggen? Vast staat dat Musk in een joviale bui was. Misschien had hij wel weer een jointje op.