Elon Musk maakt het niets uit als de Tesla Cybertruck een flop is

Elon Musk, topman van Tesla, zegt zich er weinig van aan aan te trekken als de Cybertruck flopt.

We kennen Tesla als een automerk dat bijzondere dingen voor elkaar heeft gekregen. Tegelijkertijd is het een merk dat ook veel in de pijplijn heeft staan, maar waar we nog weinig van hebben gezien. De nieuwe Roadster, maar zeker de Cybertruck is zo’n geval. Deze enorme elektrische auto hebben we tot nu toe alleen in zijn gekke concept achtige vorm gezien.

De Tesla Cybertruck moet zich gaan ontplooien in het nieuwe segment van de elektrische pickup. Elon Musk voorziet echter dat de markt misschien te bang is voor iets extreems als de Tesla Cybertruck. De Tesla-man houdt er sterk rekening mee dat de elektrische auto misschien wel flopt. Maar dat interesseert hem niets zegt hij. Hij is er gek op en als anderen dat niet zijn is dat maar jammer voor hen.

Volgens Elon Musk is de Tesla Cybertruck iets unieks en is er niets anders qua autodesign wat ook maar in de buurt komt. Tja, daar heeft Elon geen woord aan gelogen. Het is uiteindelijk afwachten of het ding inderdaad een succes gaat worden. Eind dit jaar moet naar verwachting de productie van de Cybertruck beginnen. Als ze het lukt.