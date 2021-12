Elon Musk meest bizarre Tweets van 2021

Tesla- baas Elon Musk twittert wat af. Wij hebben de meest bizarre Tweets van Musk uit 2021 op een rijtje gezet.

Het favoriete social medium van Musk is Twitter. Het zou ons niet verbazen als hij er aandelen in heeft. Hij gebruikt het om digitale munten te promoten of juist af te branden. Maar hij reageert ook bijvoorbeeld op problemen bij zijn bedrijven. Met meer dan zestig miljoen volgers heeft dat natuurlijk impact. Musk is daarnaast ook niet bang om Tweets de lucht in te gooien die op zijn minst opmerkelijk zijn.

Bizarre tweets van Musk

De ondernemer heeft een historie van bizarre Tweets. We kunnen ze niet allemaal behandelen, maar lichten de meest extreme berichten eruit. Het rijtje is dus niet compleet, want de beste man stuurt Tweets uit op de meest onverwachte momenten en 2021 is nog niet voorbij.

Neuralink is ook een bedrijf van Musk en dit is best verbluffend!

Monkey plays Pong with his mind https://t.co/35NIFm4C7T — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2021

Voor reviews van films ben je bij Musk bij het goede adres.

Godzilla vs Kong is so amaze much wow!

Most insane movie I’ve ever seen!

Love letter to conspiracy theorists!

And yet heartwarming in the end. — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2021

De bestorming van de Tweede Kamer van Amerika was in januari. Zo reageerde Musk.

This is called the domino effect pic.twitter.com/qpbEW54RvM — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Grapjes maken kan hij ook.

Great band, too bad they broke up pic.twitter.com/VQm7HhHw2M — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2021

Hier gaat Musk in op Bitcoin in een van zijn Tweets en dat er echt iets moet veranderen.

Over belasting heeft hij ook een mening.