Elon Musk onthult Neuralink 2.0 (video)

Screenshot @Neuralink

Elon Musk onthult de volgende fase van het Neuralink brein-implantaat aan en man wat is dat veelbelovend.

Ruim een jaar geleden kwam Elon Musk voor het eerst met een revolutionair en angstaanjagend concept: Neuralink. Het bedrijf ontwikkeld een computer die direct in het menselijk brein kan worden geïmplanteerd. De mogelijkheden (en gevaren) zijn vervolgens eindeloos. Vandaag onthult hij de tweede versie van Neuralink en man wat is het indrukwekkend.

Elon Musk onthult Neuralink 2.0

Een jaar na de eerste onthulling van de gedachtenlezer en breincomputer Neuralink, geeft Elon Musk zelf een update. De supergenie houdt eerst een presentatie met de veranderingen en innovaties binnen Neuralink. Vervolgens komen een aantal varkens aan bod. En jazeker, de zoogdieren (die biologisch gezien uitzonderlijk veel op mensen lijken) hebben een nieuwe versie van Neuralink in hun brein. We zien de apparaatjes dus ook in actie!

Musk opent met een welkomstwoord en zegt met een kleine knipoog: “I think it’s going to blow your mind.” En dat doet het zeker. Check hieronder een compilatie van de belangrijkste momenten van de presentatie gemaakt door YouTube-kanaal NewsThink.

Nieuw onzichtbaar design

Voorheen werd de daadwerkelijke computer achter het hoor aangebracht. Draden liepen van de computer naar specifieke plekken in het brein. Ondertussen is de procedure flink aangepast. Neuralink verwijdert een stukje van je schedel, implanteert de elektroden en de computer sluit het gat in je schedel precies af. Zo is het apparaat onder je haar feitelijk onzichtbaar. De batterij van een Neuralink moet een hele dag meegaan, maar ’s nachts moet je het apparaatje draadloos opladen, zoals je dat ook met een smartphone doet. Lijkt me niet echt lekker slapen..

Maar wat kun je ermee doen? Musk geeft een naar eigen zeggen slechte metafoor voor het apparaat. “Het is alsof je een smartphone in je brein implanteert.” Maar heel erg slecht is die beschrijving niet. De Neuralink heeft een hoop features die een smartphone of smartwatch ook heeft. Namelijk sensoren die beweging registreren en je temperatuur meten, maar ook het afspelen van muziek en later communiceren met andere computers. Het apparaat kan nu al waarschuwen als er een hartaanval of beroerte aan zit te komen. Musk zei eerder al dat een primaat met zijn brein een computer kon besturen.

Momenteel is de Neuralink alleen te implanteren in het oppervlak van het brein. Dat wil zeggen regionen die zorgen voor motorische vaardigheden, gehoor en visie.

Ik bedoel, we kunnen straks blindheid genezen. Blindheid, verlamming, doofheid, je kunt een hoop genezen door slechts in de cortex (de bovenste lagen van het brein, red.) actief te zijn. Elon Musk, Neuralink Progress Update, Summer 2020

Neuralink robot doet het in een uurtje

De grootste onthulling is daarentegen de Neuralink robot chirurg. Deze martelmachine-ogende robot is ontworpen om de Neuralink in te brengen. In de volledige presentatie zijn beelden te zien van hoe de microscopisch dunne draden worden ingebracht. De robot vermijdt bloedvaten en kan tot 1024 elektroden inbrengen. En dat in een uurtje!

Volgens Musk kun je letterlijk binnen een uurtje klaar zijn met de operatie en is alleen plaatselijke verdoving nodig. Het brein heeft immers geen pijnreceptoren, dus het boren van het gat is het enige wat pijn zou doen. En de robot werkt al grotendeels. Zo zijn Neuralinks in varkens geïmplanteerd met de robot. Tijdens de demonstratie zien we onder andere een varken met een Neuralink lekker snuffelen. De Neuralink verstuurt de ‘snuffeldata’ live naar een computer, die de informatie interpreteert als piepjes.

Een paar duizend dollar

Aan het einde van de presentatie vindt een uitgebreide Q&A plaats. Daarin onthult Musk onder andere de uiteindelijke prijs van een Neuralink implantaat. Aan het begin zal het behoorlijk duur zijn maar uiteindelijk valt het heel erg mee. Zeker als je de kosten van gezondheidszorg in de Verenigde staten in je achterhoofd houdt.

Bij de lancering zal de prijs niet echt representatief zijn want aan het begin denk ik dat het heel erg duur zal zijn. Maar die prijs zal snel dalen. Uiteindelijk willen we de kosten natuurlijk zo laag mogelijk maken. Ik denk dat de prijs inclusief de geautomatiseerde operatie rond enkele duizenden dollars zal zijn.



De electronica voor de Neurlink zelf zullen helemaal niet duur zijn. Dat komt omdat we onderdelen gebruik die massaal gefabriceerd worden voor smartphones en smartwatches.

Elon Musk, Neuralink Progress Update, Summer 2020

Gamen en geheugens terughalen

Uiteraard is een science-niet-meer-zo-fiction-apparaat zoals dit niet compleet zonder een toekomstperspectief. En die is veelbelovend. Zo vragen fans zich af of we straks kunnen gamen met een Neuralink. Volgens Musk is dat onvermijdelijk en grapt zelfs dat Crysis voor Neuralink bevestigd is.

Later zou het zelfs mogelijk zijn om geheugens op te slaan en eventueel opnieuw af te spelen! Geheugens zitten overigens wel dieper in het brein, maar de plannen om de robot aan te passen om dieper te kunnen implanteren liggen al op tafel. Ooit zou je dus herinneringen kunnen opslaan, bijvoorbeeld op een PC. Vervolgens kun je deze terughalen en in het brein afspelen. Tot ziens nutteloze discussies met je partner over of je wel of niet iets zei! Man, wat is de toekomst veelbelovend.