Elon Musk over betaversie Tesla: "moeilijker dan verwacht!" - Apparata

Tesla brengt binnenkort een beta-versie uit van FSD. Op Twitter geeft Elon Musk toe dat de technologie moeilijker is dan gedacht.

Nu de wereld in de ban is van elektrisch rijden, heb je meer keuzes dan alleen een Tesla. Dat betekent echter niet dat Elon Musk zijn Tesla’s laat doodbloeden. Er is namelijk nog steeds het één en ander te zeggen voor een Tesla, met name de gadgets en geinige functies die je krijgt.

FSD

Eén van de zaken waar Tesla serieus op inzet is FSD: Full Self Driving. De mogelijkheid voor hun auto’s om volledig zelfstandig te kunnen rijden. FSD is min of meer de opvolger voor Autopilot en het is datgene wat ervoor zorgt dat jouw Tesla uiteindelijk zonder input van de bestuurder moet kunnen rijden. Een hels karwei om dat zonder ongelukken op de markt te krijgen, vandaar dat autoriteiten met veel regels komen om FSD zonder input van de bestuurder nog even uit te stellen.

Betaversie

De ontwikkeling gaat intussen door. Tesla wil binnenkort FSD 9 lanceren, de volgende grote versie van de autonome techniek. Elon Musk heeft altijd veel aan de input van eigenaren en daarom is de nieuwste versie binnenkort als betaversie beschikbaar. Eigenaren beginnen al de draak te steken met uitspraken van Musk waarin hij belooft dat de nieuwste versie van FSD ‘eraan zit te komen’. Daarom kun je eveneens binnenkort al aan de slag met FSD 9 beta.

“Moeilijker dan verwacht”

FSD 9 voor je Tesla zit er dus aan te komen, maar Musk geeft toe dat het een hele klus was. De CEO zegt op Twitter dat hij niet had verwacht dat het zo moeilijk zou zijn. Een oplossing vinden voor ‘real world AI’ is één van de grote problemen die FSD voor je Tesla moet aankunnen. Vandaar dat het even duurde.

Haha, FSD 9 beta is shipping soon, I swear!



Generalized self-driving is a hard problem, as it requires solving a large part of real-world AI. Didn’t expect it to be so hard, but the difficulty is obvious in retrospect.



Nothing has more degrees of freedom than reality. — Elon Musk (@elonmusk) July 3, 2021

Musk zweert echter dat FSD 9 binnenkort beschikbaar is voor je Tesla. Een exacte datum is nog niet genoemd.