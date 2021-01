Elon Musk over bitcoin, koers schiet omhoog - Apparata

Elon Musk over bitcoin en de koers schiet omhoog. Hij heeft namelijk zijn bio aangepast naar #bitcoin

De rijkste man op aarde in dollars, is een fan van Bitcoins. Dat steekt hij niet onder stoelen of banken, Musk heeft al meerdere keren aangeven dat hij een grote toekomst ziet voor deze digitale munt. Nu heeft hij zelfs zijn bio op Twitter aangepast naar #bitcoin met het logo’tje van de munt erachter. Daarna heeft hij er een nogal cryptische tweet eruit gegooid. Deze tweet kan er op wijzen dat hij nu echt Bitcoins heeft gekocht. En dat zou groot nieuws zijn, wat de koers weer zou kunnen bepalen van de munt.

In retrospect, it was inevitable — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2021

Of is het een grap?

Musk staat bekend om zijn tweets, hiermee heeft hij al meerdere keren voor veel commotie gezorgd. Zoals de digitale munt dodgecoin. Daar stuurde hij zoals gebruikelijk een iets wat vage tweet over, waardoor er veel aandacht kwam voor deze munt. Ook maak hij veel grappen op het social medium, en deze grappen worden af en toe té serieus genomen of worden niet als een grap gezien.

Op Twitter is een discussie ontstaan of hij, of een van zijn bedrijven, in de cryptomunt heeft geïnvesteerd. En dat is op zich niet gek, omdat Musk in december nog advies kreeg van CEO Michael Saylor van Softwarebedrijf MicroStrategy. Michael was zo aardig om via Twitter advies te geven hoe je met een bedrijf grote hoeveelheden Bitcoins kan kopen. Saylor is een groot voorstander van deze digitale munt als alternatief voor cash geld.

Koers stijgt!

Uiteraard profiteert Bitcoin van deze roddels, dit terwijl we nog niet weten waar Musk met zijn tweet naar verwijst. Maar de altijd wisselvallige koers van Bitcoin nam er genoegen mee: de koers steeg in minder dan uur met 19 procent. Het eenvoudig aanpassen van Musk zijn bio naar #bitcoin heeft dus een waardestijging veroorzaakt.

Beeld: coindesk

Inmiddels neemt dit weer een beetje af, maar berichten van Elon Musk over Bitcoin hebben vaak financiële invloed. In het verleden heeft hij een bericht op Twitter gezet over ‘het nemen van Tesla privé’. En hoppa, de aandelen gingen de lucht in. Hierdoor kreeg hij het aan de stok met Amerikaanse toezichthouder ‘Securities and Exchange Commission. Of hij nu weer te ver gaat? Bij Musk weet je het nooit, maar interessant is het zeker.