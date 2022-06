Elon Musk over crypto: Dat heb ik nooit gezegd!

Elon Musk heeft gesproken op het Qatar Economic Forum in Doha. Waar Musk spreekt is er nieuws. In dit geval over Trump, crypto, Twitter én de economie.

Ook in Qatar is de CEO van Tesla een hele meneer dus als er een Economic Forum is dan mag Elon spreken. Via video verbinding dan wel, want helemaal naar de andere kant van de wereld vliegen is natuurlijk niet zo Tesla.

Elon Musk crypto

In zijn video-interview met de hoofdredacteur van Bloomberg John Micklethwait in Qatar kwam een hoop aan de orde. Zo kwam ook het bloedbad in de cryptomarkt aan bod. Elon Musk heeft zich in het verleden vaak uitgesproken over cryptocurrency en niet alleen over de Bitcoin.

Zo kunnen we wel stellen dat hij ook de markt heeft beïnvloed, misschien niet persé expres, maar als je invloed hebt en er zelf geld in hebt zitten kan dat best interessant zijn. Zo zwoer hij vorig jaar nog met SpaceX letterlijk een Dogecoin op de letterlijke maan te plaatsen. Hoppa, 35 procent koerswinst. Later noemde hij “Baby Doge” in een tweet en toen schoot de Baby Doge Coin zo maar 90 procent omhoog.

Dat heb ik nooit gezegd!

Afgelopen zomer gaf de miljardair toe zelf Bitcoin, Ethereum en Dogecoin in bezit te hebben. Maar hij ontkent ooit geadviseerd te hebben om net als hij hierin te investeren:

Ik heb nooit gezegd dat mensen in crypto moeten investeren (…) In het geval van Tesla, SpaceX en ikzelf hebben we allemaal wat ingekocht, maar het is een klein percentage van onze totale contante activa.

Hij had het dus niet allemaal zo bedoeld. Hij bedoelde dat hij er in investeert, in Bitcoin en Dogecoin. Kan Elon het helpen dat iedereen hem volgt en nadoet. Dat Musk op Twitter zegt dat hij Dogecoin blijft ondersteunen wil dus niet zeggen dat hij vindt dat je het ook moet kopen. Dat je het even weet.

Twitter

Nog even kwam ook de Twittersoap van de beste man aan bod in het interview met Bloomberg. Er zijn nog wat dingetjes die moeten worden opgelost voordat Elon Musk daadwerkelijk tot de overname komt. Daarnaast moeten de aandeelhouders ook nog even akkoord gaan.

Recessie in Amerika

Een ander heikel punt is dat de CEO van Tesla al een tijdje een “slecht gevoel” heeft over de economie. Naar zijn overtuiging komen er slechte economische tijden aan en dat betekent volgens hem onvermijdelijk een recessie in Amerika. Hij is alvast begonnen om te snijden in de personeelskosten van Tesla. In de komende drie maanden moet er tien procent gesneden worden in de personeelskosten.

Donald Trump

Als uitsmijter nog even The Donald. Aspirant koper van Twitter Elon Musk heeft al eerder aangegeven dat President Trump wat hem betreft terug kan keren op Twitter. Als hij eigenaar is dan. Op de vraag van Bloomberg of hij Donald dan ook steunt voor een eventuele herverkiezing in 2024 antwoordt Musk dat hij daar nog niet uit is.