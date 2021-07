Elon Musk promoot nieuwe munt: koers gaat door het dak! - Apparata

Afbeelding via Baby Dogecoin

Lekker hoor. Musk promoot een nieuwe digitale munt en die wint gelijk 228% aan waarde. Lees hier welke munt dit is.

De CEO van Tesla gaat weer lekker los op Twitter. Dit keer over een nieuwe digitale munt en met een vrij bizarre Tweet. Resultaat? De munt stijgt enorm hard in een korte tijd. Handelaren vinden het geweldig. Althans, als je de munt in een vroege fase gekocht hebt.

Musk promoot nieuwe munt

Dogecoin en Shiba Inu hebben de massa weten te bereiken, nu is het tijd voor een nieuwe crypto die door het dak gaat en de strijd aan gaat met de andere meme- tokens. Er is nu een muntproject genaamd ‘Baby Doge’. De digitale munt is in 24 uur met 228% omhoog gegaan. En zelfs meer, nadat Musk het een goed idee vond om er over te Twitteren.

Baby Doge, doo, doo, doo, doo, doo,

Baby Doge, doo, doo, doo, doo, doo,

Baby Doge, doo, doo, doo, doo, doo,

Baby Doge — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2021

Opmerkelijke Tweet natuurlijk, maar wel een met (weer) veel invloed. Net toen je dacht dat er wel genoeg hondenmeme- tokens zijn, komt er toch weer een. Een nieuwe token genaamd baby doge, (BABYDOGE) was de afgelopen dagen het gesprek van de crypto-gemeenschap. Het mag geen verrassing zijn: na het bericht van Musk schoot de koers omhoog. Zevendaagse statistieken ten opzichte van de Amerikaanse dollar laten zien dat baby- doge deze week met 53% is gestegen, en in de afgelopen twee weken is de munt met 716,9% gestegen.

Baby Doge Coin

Maar wat doet het nieuwe muntje? Daarvoor zijn we naar babydogecoin.com gegaan. Hier staat dat ‘Baby Doge Coin heeft een paar trucjes en lessen geleerd van zijn meme-vader, Doge. Een nieuwe crypto die is geboren door fans en leden van de Dogecoin online community. Baby Doge wil indruk maken op zijn vader door zijn nieuwe verbeterde transactiesnelheden en schattigheid te laten zien’. Oké, grappig opgeschreven. Maar er is meer.

De munt is hyperdeflatoir (inflatie bestendig) en er is een geïntegreerd slim stakingssysteem ingebouwd om je te belonen, zodat er bij elke transactie automatisch meer babydoge-munten aan je portemonnee worden toegevoegd.