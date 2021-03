Elon Musk slaat gratis geld af en verkoopt NFT muziek niet - Apparata

Technoking Elon Musk had weer iets nieuws in vorm van zijn eigen muziek, geheel in het teken van NFT. Classic Elon. Maar verkopen doet ‘ie toch niet.

Ondernemer Elon Musk kan bijna alles. Van een succesvol automerk opzetten tot muziek maken. Recent dropte ome Elon weer een liedje op het internet. Het liedje gaat over NFT’s en hij was van plan de track ook daadwerkelijk als NFT te verkopen.

NFT staat voor Non-fungible token en feitelijk kun je hier alle kanten mee op. Men gebruikt het bijvoorbeeld om kunst in de blockchain te zetten en dit als NFT te verkopen. Maar het is ook mogelijk met GIFjes, tweets of in dit geval muziek. Elon Musk had het idee om zijn muziek als NFT te verkopen.

Er zou ongetwijfeld gretig geld zijn geboden voor de NFT. In feite gratis geld voor Elon. Alsof één van de rijkste mensen ter wereld zich daar iets van zou aantrekken. Musk bedacht zich echter vandaag en bracht het bericht naar buiten dat zijn track toch niet te koop is. Jammer voor potentiële kopers die de NFT-track wel als NFT zouden willen bemachtigen. Helaas pindakaas. Volgende keer beter. Je kunt de track hieronder beluisteren via de oorspronkelijke tweet. En dat kost je helemaal niets.