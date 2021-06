Elon Musk sloopt het herstel van Bitcoin - Apparata

Met een paar vage berichten brengt Elon Musk de koers van Bitcoin naar beneden, waarmee het herstel is gebroken.

Ondanks eerdere berichtgevingen dat Elon Musk het weer aan de stok heeft met de SEC (Securities and Exchange Commission), gaat de Tesla CEO gewoon door met het naar buiten brengen van cryptische tweets. Tweets die een zware invloed kunnen uitoefenen op een financieel instrument. In dit geval Bitcoin.

Elon Musk, Bitcoin en het herstel

Op Twitter heeft Elon Musk een paar memes gedeeld die duiden op een breuk met Bitcoin, wat het herstel van gister teniet heeft gedaan. De tweets van Musk heeft tot gevolg dat de koers van Bitcoin met meer dan vijf procent is gedaald. Inmiddels zijn we een paar uur verder en is de koers weer een klein beetje geklommen. Het blijft echter bizar wat de invloed is van de Musk op Bitcoin.

Inmiddels groeit er steeds meer weerstand tegen het gedrag van Musk. Die weerstand is nu groter dan ooit, omdat mensen met Bitcoin natuurlijk geld verliezen. Wanneer Elon de cryptocurrency koers omhoog pompt hoor je niemand klagen. Uiteindelijk is het verkeerd dat iemand zoveel macht kan hebben op een financieel instrument. Bij de SEC zullen ze ongetwijfeld weer hoofdschuddend toekijken.