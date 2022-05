Elon Musk speelt met gevaarlijke gedachte: geld voor Tweets

Elon Musk wil zijn investering in Twitter terugverdienen door geld voor Tweets te vragen. Is dat een briljant idee of een doodsvonnis?

Nadat Elon Musk een godsvermogen aan Twitter uitgaf is het nu de vraag hoe hij denkt dat allemaal terug te gaan verdienen. Er werden in de wandelgangen al allerlei manieren rondgefluisterd. Nu is het aan de rijkste man op aarde zelf: geld voor Tweets vragen. Maar is dat wel zo’n goed idee?

Elon wil geld voor Tweets

Als het aan Elon Musk ligt (en dat doet het) dan gaan bedrijven en overheden straks een klein beetje betalen voor het kunnen plaatsen van Tweets. Hij zegt op het platform: “Twitter zal altijd gratis blijven voor casual gebruikers maar wellicht dat er een kleine bijdrage moet komen van commerciële gebruikers en overheden.”

Hij legt in zijn bericht niet verder uit hoe dat in zijn werk gaat. Er zijn op het eerste gezicht namelijk twee smaken. Of commerciële partijen moeten een account ‘kopen’, wellicht voor een eenmalige bijdrage of voor een maandbedrag. Het alternatief is dat er een kleine hoeveelheid geld neergeteld moet worden per Tweet.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022

Commercieel platform

Maar hoe valt dit in de smaak bij de gebruikers van Twitter? Uiteraard gilt iedereen gelijk moord en brand nu geld van de partij is. Wellicht is het systeem dat Musk voorstelt daarentegen zo slecht nog niet.

Twitter is namelijk al bijna zolang het bestaat een commercieel platform. Hoewel gewone mensen het gebruiken om te discussiëren over onderwerpen waar ze niets vanaf weten, dient het sociale medium onder de motorkap vooral als spreekbuis voor artiesten, streamingdiensten, miljardairs en influencers.

Als dergelijke partijen miljoenen mensen willen bereiken, waarom zouden zij dan niet een kleine bijdrage moeten leveren. Op deze manier verdient papa Musk zijn geld terug, terwijl wij gewoon gratis van Twitter gebruik kunnen blijven maken!