Elon Musk stuurt Twitter-managers de laan uit

Nieuwe Twitter-eigenaar Elon Musk, laat er geen gras over groeien. De multimiljardair, volgens sommigen de rijkste man van de wereld en die zich nu de Chief Twit noemt, is direct aan de slag gegaan om zijn nieuwste investering naar zijn hand te zetten.

“The bird is freed”

Musk wil onder het motto “The bird is freed” meer ruimte voor de vrijheid van meningsuiting en wil dat het huidige moderatiebeleid, dat volgens critici nogal links liberaal is, streng is en een hoog “woke” gehalte heeft, meer ruim en libertarisch maken. Absolute vrijheid van meningsuiting zal lastig zijn, omdat Twitter gebonden is aan de wetten van de landen waarin het actief is.

Zo heeft de Europese Commissie al aangegeven dat de Europese regels wat betreft sociale media, gewoon geldig blijven. Maar Musk heeft laten blijken dat hij wat betreft de vrijheid van meningsuiting, wel de grenzen wil oprekken.

Topmanagers krijgen hun congé

Het is duidelijk dat de huidige topmanagers van Twitter, CEO Parag Agrawal en hoofd moderatiebeleid Vijaya Gadde, niet in zijn plannen passen. Zij werden onder begeleiding van bewakingspersoneel uit hun kantoor geëscorteerd.

Zij hebben flink hun best gedaan om de overnamepoging van Musk tegen te werken. Daarmee hebben zij zich niet populair gemaakt bij de flamboyante ondernemer, die bekend staat om zijn opvliegende persoonlijkheid. Ook hebben zij totaal andere ideeën over de toekomst van Twitter dan Musk.

Dat hun carrière bij Twitter niet al te lang zou duren, was dus wel duidelijk. Maar een “golden parachute” kunnen ze vergeten. Musk wil namelijk wraak op het tweetal, en doet er daarom nu alles aan om te voorkomen dat zij een gouden handdruk krijgen van rond de $ 70 miljoen elk. Hierbij beroept hij zich op wanprestatie. Of dit bij de rechter overeind blijft is natuurlijk de vraag, maar dat ze niet als vrienden uit elkaar gaan is wel duidelijk.

Exodus van beroemdheden

Diverse progressieve kopstukken, ook in Nederland, hebben reeds aangegeven dat ze Twitter willen verlaten en over willen stappen naar het platform Mastodon. Mastodon is veel kleiner dan Twitter, met ongeveer een procent van het aantal gebruikers. Tot nu toe lijkt slechts ongeveer 0,2% van alle Twittergebruikers het platform verlaten te hebben.